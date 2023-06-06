Что происходило в Новой Таволжанке Белгородской области 5 июня

ВСУ выпустили за день по Шебекинскому горокругу почти 500 снарядов

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В Новой Таволжанке за понедельник зафиксировали более 100 прилётов. С беспилотника на жилые дома в селе сбрасывали взрывные устройства. Помимо этого, под огнём ВСУ в горокруге были Графовка, Безлюдовка, Муром, Красное и другие населённые пункты. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В понедельник, 5 июня, в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилётов. На жилые дома в селе 12 раз с беспилотников сбросили взрывные устройства. Повреждения получили около 20 домов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе остаётся около 100 человек. Точные данные не удаётся получить из-за сложной обстановки. Кроме Новой Таволжанки, под огнём ВСУ накануне были и другие населённые пункты. В Графовке и Безлюдовке зафиксировали 12 и 15 прилётов соответственно. Сёла обстреляли снарядами «Града». Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений. Есть повреждения домов и машин в результате обстрела Мурома. По селу выпустили 20 артснарядов. Пострадавших нет. По Красному выпустили пять миномётных снарядов, по Ленинскому — семь, по хуторам Терезовка и Балки — восемь и шесть соответственно. Обошлось без пострадавших. Что касается Шебекино, то там накануне пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением кисти. Всего по Шебекинскому горокругу за день выпустили 491 снаряд. При обстреле Шебекино пострадал мужчина Узнать подробнее Читайте также: Кафе, ЛЭП и 11 машин пострадали в результате работы ПВО под Белгородом Пострадавшего при обстреле 14-летнего белгородца доставили в детскую больницу