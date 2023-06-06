Бронежилеты и коровы: что жители Шебекино продают в интернете

Интересно, но на сайте ежечасно обновляются и появляются объявления с предложением услуг грузчиков для переезда. Предлагаются квартирные и военные перевозы под ключ. Так, при покупке последней, «военной» услуги заказчику предоставляют полный пакет документов на возмещение. «С нами удобнее и быстрее, чем контейнером», — утверждают рекламодатели. Компании при этом разные, но все они ставят в адрес «Шебекино», даже если зарегистрированы в Саратове.