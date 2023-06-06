Бронежилеты и коровы: что жители Шебекино продают в интернете

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В разделе «Шебекино» можно найти множество предложений по продаже скота и домашних животных. Часть местных продает их в срочном порядке, в том числе и из-за, вероятно, вынужденного переезда.
Но стоит помнить, что в Шебекинском горокруге много сельских хозяйств и ферм. Продавали животных в большом количестве и ранее, поэтому далеко не все объявления допустимо связывать с нынешней непростой ситуацией.
Кроме того, многие хозяйства находятся от границы дальше, чем сам город, и местные делают на этом акцент, понимая, что не все захотят ехать в обстреливаемый район:
У нас не стреляют, можно смело ехать! Хорошим людям небольшой торг. 90 тысяч за каждую.
Помимо цыплят, гусей и коров можно встретить других интересных животных. Так, продают лошадей, например, пятилетнего мерина Карачаевской породы.
Конь хорошо выезжен, не боится внешних раздражителей и техники. К людям доброжелателен. Имеет мягкие аллюры,
— утверждается в объявлении.
Есть даже нубийские козлы и козочки. Разбирают их, судя по всему, весьма быстро, даже по договорной цене, — на момент публикации осталось только одно животное.
В целом же, судя по объявлениям, сельское хозяйство продолжает жить своей жизнью в Шебекинском горокруге. Срочной продажи домашних животных нет, как нет и объявлений с судорожным обменом собак и котов. Гораздо интереснее следующая категория.
Подобных объявлений в разделе «Шебекино» на момент публикации было больше десятка: точное число назвать сложно, так как поисковая система работает неидеально и не показывает все предложения по ключевому запросу.
Так, например, чаще всего продают стиральные машины, шкафы, кондиционеры, двери, столы. Многие объявления появились недавно, всего неделю назад.
Интересно, но на сайте ежечасно обновляются и появляются объявления с предложением услуг грузчиков для переезда. Предлагаются квартирные и военные перевозы под ключ. Так, при покупке последней, «военной» услуги заказчику предоставляют полный пакет документов на возмещение. «С нами удобнее и быстрее, чем контейнером», — утверждают рекламодатели. Компании при этом разные, но все они ставят в адрес «Шебекино», даже если зарегистрированы в Саратове.
Очень много в Шебекино объявлений по продаже военного обмундирования. Так, предлагают купить:
Некоторые товары продают специализированные магазины, некоторые — простые люди. Последние также предлагают обмен, например, шлем на обувь.
Есть и совсем необычные товары оружейно-военной тематики. Так, в селе Сурково за 4 тыс. рублей предлагают купить оружейный сейф, в котором можно хранить охотничьи ружья. А в селе Ржевка за 80 тыс. продают мобильный комплекс связи:
Кунг связи армейский, тёплый, обшивка алюминий. Вечный, качество СССР! Два спальных места, два рабочих стола. Снят с консервации.
В Шебекино сохраняется сложная ситуация. Вчера губернатор Вячеслав Гладков отметил, что осмотр разрушений в городе и окрестностях возможен только из быстро едущей машины. По данным главы Владимира Жданова, за прошедшую неделю с учётом непростой ситуации в Шебекинском горокруге после обстрелов ВСУ было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частых жилых домов. Людей частично вывезли в ПВР: эвакуация постепенно продолжается.