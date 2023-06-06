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БелРу помогло воссоединиться сёстрам в Белгородской области

6 июня 2023, 14:30
Фото: Из личного архива подписчицы Бел.Ру
В редакцию обратилась девушка по имени Ирина и попросила помочь найти её сестёр, которые проживали в Шебекино. Благодаря помощи читателям в соцсетях семью удалось воссоединить за сутки.
Сюжет
Семья

В редакцию Бел.Ру обратилась читательница Ирина. Она прислала фото детей, на которых изображены три девочки, и попросила помочь найти её двоюродных сестёр, которые проживали в Шебекино. Она переживала, что их эвакуируют из-под обстрелов в ПВР и хотела помочь с размещением. Из личной информации был известен приблизительный возраст родственниц, имя их матери и девичья фамилия.

Мы откликнулись на просьбу и разместили фото в социальных сетях. Благодаря активным подписчикам воссоединить семью удалось за сутки. Одна из наших подписчиц, Татьяна, узнала себя на фото.

Она написала нам и рассказала, что проживает в Разумном, а её родная сестра (третья девочка на фото) живёт в Белгороде. Татьяна отметила, что с ними всё хорошо.

Женщины обменялись контактами и теперь будут поддерживать связь.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Семья#Поиск#Пвр#Обстрел#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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