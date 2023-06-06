БелРу помогло воссоединиться сёстрам в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В редакцию Бел.Ру обратилась читательница Ирина. Она прислала фото детей, на которых изображены три девочки, и попросила помочь найти её двоюродных сестёр, которые проживали в Шебекино. Она переживала, что их эвакуируют из-под обстрелов в ПВР и хотела помочь с размещением. Из личной информации был известен приблизительный возраст родственниц, имя их матери и девичья фамилия.
Мы откликнулись на просьбу и разместили фото в социальных сетях. Благодаря активным подписчикам воссоединить семью удалось за сутки. Одна из наших подписчиц, Татьяна, узнала себя на фото.
Она написала нам и рассказала, что проживает в Разумном, а её родная сестра (третья девочка на фото) живёт в Белгороде. Татьяна отметила, что с ними всё хорошо.
Женщины обменялись контактами и теперь будут поддерживать связь.