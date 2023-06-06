БелРу помогло воссоединиться сёстрам в Белгородской области

В редакцию Бел.Ру обратилась читательница Ирина. Она прислала фото детей, на которых изображены три девочки, и попросила помочь найти её двоюродных сестёр, которые проживали в Шебекино. Она переживала, что их эвакуируют из-под обстрелов в ПВР и хотела помочь с размещением. Из личной информации был известен приблизительный возраст родственниц, имя их матери и девичья фамилия.