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Posted 6 июня 2023, 05:26

Published 6 июня 2023, 05:26

Modified 6 июня 2023, 05:28

Updated 6 июня 2023, 05:28

Белгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место

Белгородцы просят вывезти животных из шебекинского приюта в безопасное место

6 июня 2023, 05:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Приют для животных
Двое сотрудников приюта не могут бросить животных и уехать из округа, отметили в прямом эфире белгородцы.

Из-за неспокойной оперативной обстановки в Шебекинском округе многие жители приняли решение покинуть свои дома и уехать в безопасное место: к родственникам, друзьям или в пункты временного размещения. Однако такая возможность есть не у всех.

Как сообщила во время вечернего прямого эфира жительница Шебекинского городского округа, в приюте «Ангел» в селе Графовка находятся животные и двое человек. Люди не могут в одиночестве оставить животных, поэтому и уезжать из округа не будут. Но проблему можно решить, если перевезти приютских животных в безопасное место.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выслушал вопрос и сообщил, что о проблеме знают и продолжают работать в этом направлении.

Знаю о ситуации. До конца недели Юлия Щедрина должна этот вопрос решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Животные#Приют#Вячеслав Гладков#Приют для животных#Питомцы#Шебекинский горокруг
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