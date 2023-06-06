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Белгородцев предупредили о «контролируемом подрыве снаряда»

6 июня 2023, 14:49
Фото: Bel.ru
Работы пройдут в приграничном Грайворонском горокруге. О них предупредил глава муниципалитета Геннадий Бондарев.
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СВО

В ближайшие полчаса в Грайворонском горокруге планируется контролируемый подрыв снаряда. Взрывы могут услышать жители Грайворона, сёл Гора-Подол, Глотово, Безымено.

Глава муниципалитета Геннадий Бондарев призвал грайворонцев сохранять спокойствие.

Напомним, что 6 июня над Белгородом сработала система ПВО. О последствиях не сообщалось. После громких звуков в центре города появился дым, однако в МЧС заверили, что это был бытовой пожар — горела хозпостройка.

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