Белгородцев предупредили о «контролируемом подрыве снаряда»

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В ближайшие полчаса в Грайворонском горокруге планируется контролируемый подрыв снаряда. Взрывы могут услышать жители Грайворона, сёл Гора-Подол, Глотово, Безымено.
Глава муниципалитета Геннадий Бондарев призвал грайворонцев сохранять спокойствие.
Напомним, что 6 июня над Белгородом сработала система ПВО. О последствиях не сообщалось. После громких звуков в центре города появился дым, однако в МЧС заверили, что это был бытовой пожар — горела хозпостройка.