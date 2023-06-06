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Белгородца осудили из-за смерти работников при взрыве на Новоборисовском ХПП

6 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Трагедия случилась 11 января 2020 года. Должностное лицо признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем смерть работников, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

В Борисовском районе осудили местного жителя, который допустил нарушения требований промышленной безопасности, повлёкшие смерть работников. Трагедия случилась 11 января 2020 года.

Житель Борисовки в период с 1 января 2014 года по 11 января 2020 года работал в ОАО «Новоборисовское ХПП». На него возложили обязанности по соблюдению на предприятии проектной, конструкторской, технологической дисциплины и требований охраны труда.

В день происшествия в комбикормовом цехе произошёл взрыв. Там выполнялись работы по загрузке мясокостной муки через лазовой люк. В итоге в бункере взорвалась пылевоздушная смесь, а затем загорелись горючие материалы.

Причинами несчастного случая стали грубые нарушения требований правил промышленной безопасности опасных производственных объектов. Два человека погибли, ещё двое получили тяжкий вред здоровью.

Во время судебного заседания подсудимый утверждал, что не виновен. Его приговорили к двум годам колонии и на год запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что четыре человека попали в реанимацию после взрыва пылевоздушной смеси. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Интересно, что позже СК не нашёл нарушений техники безопасности на заводе.

Четыре человека попали в реанимацию после взрыва пылевоздушной смеси под Белгородом
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#Наталья Корявых#Суд#Происшествия#Белгородская область#Борисовский район#Взрыв#Цех#Работники#Новоборисовское хпп
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