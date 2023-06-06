Белгородца осудили из-за смерти работников при взрыве на Новоборисовском ХПП

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Борисовском районе осудили местного жителя, который допустил нарушения требований промышленной безопасности, повлёкшие смерть работников. Трагедия случилась 11 января 2020 года.
Житель Борисовки в период с 1 января 2014 года по 11 января 2020 года работал в ОАО «Новоборисовское ХПП». На него возложили обязанности по соблюдению на предприятии проектной, конструкторской, технологической дисциплины и требований охраны труда.
В день происшествия в комбикормовом цехе произошёл взрыв. Там выполнялись работы по загрузке мясокостной муки через лазовой люк. В итоге в бункере взорвалась пылевоздушная смесь, а затем загорелись горючие материалы.
Причинами несчастного случая стали грубые нарушения требований правил промышленной безопасности опасных производственных объектов. Два человека погибли, ещё двое получили тяжкий вред здоровью.
Во время судебного заседания подсудимый утверждал, что не виновен. Его приговорили к двум годам колонии и на год запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах. Приговор пока не вступил в законную силу.