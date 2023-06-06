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818 белгородцев определились с конкретным жильём взамен разрушенного обстрелами

6 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI
Информацию озвучила в ходе брифинга министр строительства области Оксана Козлитина. В настоящий момент с застройщиками заключено 357 контрактов.

Заявление о согласии на предоставление жилья взамен утраченного поступило от 1242 жителей приграничья. С конкретной квартирой или домом уже определились 818 белгородцев. В настоящий момент с застройщиками заключено 357 контрактов. На стадии строительства находятся 238 квартир, ещё 119 — это готовые жилые помещения.

В очередной раз встречаюсь с середянами. Мы взяли паузу, потому что были заданы определённые вопросы. Также продолжаем работать с жителями Журавлёвки и Нехотеевки. Возникали вопросы — они нашли других застройщиков, которые не внесены в базу. Был представлен контакт одного застройщика, мы посмотрели — это частный застройщик, который в среднем в год строит два–три дома. В индивидуальном порядке надо смотреть.
Оксана Козлитина

Также Козлитина сообщила, что часть жителей Середы уже определились с помещениями, некоторые были не согласны с представленными вариантами — не устраивало месторасположение или планировка.

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#Алина Харина#Приграничье#Дома#Контракты#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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