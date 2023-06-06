818 белгородцев определились с конкретным жильём взамен разрушенного обстрелами

Заявление о согласии на предоставление жилья взамен утраченного поступило от 1242 жителей приграничья. С конкретной квартирой или домом уже определились 818 белгородцев. В настоящий момент с застройщиками заключено 357 контрактов. На стадии строительства находятся 238 квартир, ещё 119 — это готовые жилые помещения.