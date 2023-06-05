Загородные лагеря в Белгороде работать не будут

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Все пять загородных лагерей Белгорода не будут работать в летнем оздоровительном сезоне 2023 года. Речь идёт о лагере им. Ю. А. Гагарина, «Юность», «Сокол», «Сосновый бор» и «Электроника».
Как сообщили Бел.Ру в мэрии областного центра, решение о закрытии данных учреждений принял региональный оперативный штаб 19 мая.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что загородные лагеря закроют в случае ухудшения оперативной обстановки. При этом ещё менее месяца назад оздоровительные учреждения готовились к приёму детей.
Планировалось усилить обеспечение охраны периметра и работу ЧОПов.