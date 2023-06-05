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Загородные лагеря в Белгороде работать не будут

5 июня 2023, 13:48
Фото: 1MI
Об этом Бел.Ру сообщили в мэрии областного центра. Речь идёт о пяти загородных лагерях. Ранее данный вопрос был на рассмотрении.

Все пять загородных лагерей Белгорода не будут работать в летнем оздоровительном сезоне 2023 года. Речь идёт о лагере им. Ю. А. Гагарина, «Юность», «Сокол», «Сосновый бор» и «Электроника».

Как сообщили Бел.Ру в мэрии областного центра, решение о закрытии данных учреждений принял региональный оперативный штаб 19 мая.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что загородные лагеря закроют в случае ухудшения оперативной обстановки. При этом ещё менее месяца назад оздоровительные учреждения готовились к приёму детей.

Планировалось усилить обеспечение охраны периметра и работу ЧОПов.

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#Лагерь#Оперштаб#Оздоровительная кампания#Охрана#Мэрия белгорода#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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