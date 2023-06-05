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За четыре смены в пришкольных лагерях Белгорода отдохнут 7760 детей

5 июня 2023, 14:41
Фото: 1MI
Также для юных белгородцев организуют спортивные мероприятия и работу площадок в рамках проекта «Белгородское лето». Об этом Бел.Ру сообщили в мэрии областного центра.

По информации городских властей, с 1 июня в 40 общеобразовательных учреждениях Белгорода работают лагеря с дневным пребыванием детей. За четыре летние смены там смогут отдохнуть 7760 человек.

Также в мэрии рассказали Бел.Ру, что в городе в рамках проекта «Дворовой тренер» запланированы спортивные мероприятия. Территории Белгородского Арбата и парка «Котофей» каждую субботу и воскресенье станут традиционными площадками проекта «Белгородское лето». Мероприятия должны были стартовать 3 июня.

Городские власти добавили, что дети и взрослые смогут принять участие в различных мастер-классах, спортивных состязаниях, конкурсах. Летом планируется работа кружков и секций учреждений допобразования, реализация краткосрочных общеобразовательных и общеразвивающих программ.

Кроме этого, дети участников СВО направили на отдых в лагерь «Бригантину ‘’Белогорья’’».

Загородные лагеря в Белгороде работать не будут
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#Кристина Семенчук#Лагерь#Школа#Белгородское лето#Оздоровление#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Касается каждого
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