За четыре смены в пришкольных лагерях Белгорода отдохнут 7760 детей

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По информации городских властей, с 1 июня в 40 общеобразовательных учреждениях Белгорода работают лагеря с дневным пребыванием детей. За четыре летние смены там смогут отдохнуть 7760 человек.
Также в мэрии рассказали Бел.Ру, что в городе в рамках проекта «Дворовой тренер» запланированы спортивные мероприятия. Территории Белгородского Арбата и парка «Котофей» каждую субботу и воскресенье станут традиционными площадками проекта «Белгородское лето». Мероприятия должны были стартовать 3 июня.
Городские власти добавили, что дети и взрослые смогут принять участие в различных мастер-классах, спортивных состязаниях, конкурсах. Летом планируется работа кружков и секций учреждений допобразования, реализация краткосрочных общеобразовательных и общеразвивающих программ.
Кроме этого, дети участников СВО направили на отдых в лагерь «Бригантину ‘’Белогорья’’».