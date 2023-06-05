Вячеславу Гладкову доложили о трудоустройстве населения Шебекинского гороокруга

Что касается шебекинцев, которые работали в бюджетных муниципальных и региональных организациях, им зарплату сохранят в полном объёме. При этом Вячеслав Гладков отметил, что работников бюджетной сферы обеспечат работой в соответствии с их компетенциями. Губернатор также добавил, что цель простая — трудоустроить всё трудоспособное население.