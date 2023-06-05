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Вячеславу Гладкову доложили о трудоустройстве населения Шебекинского гороокруга

5 июня 2023, 13:05
Фото: Правительство Белгородской области
О механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского гороокруга сообщила региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова в ходе оперсовещания. Глава региона Вячеслав Гладков поручил найти работу всем трудоспособным жителям муниципалитета.
Сюжет
Пвр

Для успешного трудоустройства шебекинцев в пунктах временного размещения заработают мини-ярмарки вакансий, на которые пригласят работодателей. Организатором выступит Центр занятости населения. Также жители ПВР смогут пройти опрос и получить консультацию по поиску подходящей работы.

Отдельный механизм разработали и для вывезенных жителей Шебекинского гороокруга, которые проживают не в ПВР. Для них работает горячая линия «Трудоустройство». В течение двух рабочих дней после обращения заявителю подберут подходящую вакансию.

Что касается шебекинцев, которые работали в бюджетных муниципальных и региональных организациях, им зарплату сохранят в полном объёме. При этом Вячеслав Гладков отметил, что работников бюджетной сферы обеспечат работой в соответствии с их компетенциями. Губернатор также добавил, что цель простая — трудоустроить всё трудоспособное население.

У нас всё понятно с бюджетниками — заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещённых в ПВР жителей. Условия изменились. Но дети и старики никуда не делись, необходимость заниматься спортом и досугом тоже никуда не делась — просто изменился формат работы.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что необходимо проводить встречи с коллективами.

Уверен, что все поймут необходимость этих решений.
Вячеслав Гладков
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