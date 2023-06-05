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Вячеслав Гладков поручил сообщить родителям о новом порядке поступления детей в вузы

5 июня 2023, 14:14
Фото: Правительство Белгородской области
Приёмная кампания в 2023 году будет проходить по-особенному. Для школьников из приграничных районов Белгородской области предусмотрены определённые льготы. Также отдельную квоту выделили для детей участников СВО.

В ходе оперсовещания главе региона Вячеславу Гладкову доложили об особенностях приёмной кампании в 2023 году. Школьники из 284 образовательных учреждений приграничных муниципалитетов, которые обучались удалённо, могут поступать в вуз как по результатам ЕГЭ, так и по вступительным экзаменам и собеседованию. На выбор абитуриентов сдавать необходимые экзамены можно как очно (в вузе), так и дистанционно.

Список вступительных экзаменов определяет вуз в зависимости от направления подготовки. График проведения, программы вступительных испытаний и примеры заданий уже опубликованы на сайтах вузов в разделе «Абитуриенту» или «Поступающим».

В Белгородской области вступительные испытания пройдут в вузах с 20 июня по 25 июля. Заявления будут принимать до 10–12 июля.

Что касается выпускников, которые в текущем году обучались очно, они смогут поступить в вуз только по результатам ЕГЭ.

В 2023 году отдельная квота предусмотрена для детей участников СВО. Конкурс для учащихся данной категории будет проходить только в рамках данной квоты вне зависимости от того, поступает ли такой абитуриент по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов.

Для абитуриентов, в семье которых участник СВО погиб, получил ранение или заболевание, или был удостоен звания Героя Российской Федерации, либо был награждён тремя орденами мужества, предусмотрено поступление в вуз без ЕГЭ и вступительных испытаний.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил оперативно довести данную информацию до родителей и абитуриентов.

Необходимо как можно быстрее, в том числе через школы и СМИ, довести до каждого родителя порядок поступления в вузы. Вопросов у родителей очень много. Хотел бы, чтобы они поменьше волновались и понимали, какие решения приняты и какие возможности сейчас появились у абитуриентов.
Вячеслав Гладков

Всего в текущем году из 11 класса в Белгородской области выпускается 5250 человек. Количество бюджетных мест в бакалавриате увеличено на 10% (с 3824 до 4197 мест), а на специалитете — на 7% (с 993 до 1069 мест).

Белгородские выпускники из приграничья могут поступать в вуз по собеседованию онлайн
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