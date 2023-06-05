Вячеслав Гладков поручил сообщить родителям о новом порядке поступления детей в вузы

В ходе оперсовещания главе региона Вячеславу Гладкову доложили об особенностях приёмной кампании в 2023 году. Школьники из 284 образовательных учреждений приграничных муниципалитетов, которые обучались удалённо, могут поступать в вуз как по результатам ЕГЭ, так и по вступительным экзаменам и собеседованию. На выбор абитуриентов сдавать необходимые экзамены можно как очно (в вузе), так и дистанционно.