ВСУ за день выпустили по Шебекинскому горокругу 611 снарядов

В Новой Таволжанке было 185 прилётов. Пострадали МКД, центральная площадь и учреждение культуры. Более того, на территорию округа зашла ДРГ противника. Диверсанты хотели переправиться через реку в районе села, но им помешали российские военнослужащие.

