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ВСУ за день выпустили по Шебекинскому горокругу 611 снарядов

5 июня 2023, 09:17
Фото: 1MI
Никто не пострадал, но разрушения значительные. В Шебекино снова повреждения получил рынок. Масштаб разрушений домов и авто ещё предстоит уточнить, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

За сутки по Шебекинскому горокругу ударили 611 снарядов. Обошлось без пострадавших, но разрушения в муниципалитете зафиксировали значительные.

В Шебекино пострадали центральный рынок, коммерческие объекты и промышленные предприятия. Масштаб разрушений в домах и количество повреждённых машин ещё предстоит уточнить.

По Графовке выпустили три артиллерийский снаряда, по Безлюдовке — два. Обошлось без последствий.

В Муроме насчитали 140 прилётов. Село обстреливали из «Градов», миномёта, ствольной артиллерии. Количество повреждённых домов и авто тоже ещё не подсчитали. Один дом фактически разрушен.

По хуторам Панков и Стадников ВСУ выпустили пять и 11 миномётных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Новой Таволжанке было 185 прилётов. Пострадали МКД, центральная площадь и учреждение культуры. Более того, на территорию округа зашла ДРГ противника. Диверсанты хотели переправиться через реку в районе села, но им помешали российские военнослужащие.

Отметим, что 5 июня ВСУ более 70 раз ударили из «Градов» по Новой Таволжанке. Власти не могут назвать конкретную цифру разрушений.

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#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Наталья Корявых#Разрушения#Прилёты#Спецоперация#СВО#Вячеслав Гладков
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