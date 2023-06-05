ВСУ за день выпустили по Шебекинскому горокругу 611 снарядов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
За сутки по Шебекинскому горокругу ударили 611 снарядов. Обошлось без пострадавших, но разрушения в муниципалитете зафиксировали значительные.
В Шебекино пострадали центральный рынок, коммерческие объекты и промышленные предприятия. Масштаб разрушений в домах и количество повреждённых машин ещё предстоит уточнить.
По Графовке выпустили три артиллерийский снаряда, по Безлюдовке — два. Обошлось без последствий.
В Муроме насчитали 140 прилётов. Село обстреливали из «Градов», миномёта, ствольной артиллерии. Количество повреждённых домов и авто тоже ещё не подсчитали. Один дом фактически разрушен.
По хуторам Панков и Стадников ВСУ выпустили пять и 11 миномётных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
В Новой Таволжанке было 185 прилётов. Пострадали МКД, центральная площадь и учреждение культуры. Более того, на территорию округа зашла ДРГ противника. Диверсанты хотели переправиться через реку в районе села, но им помешали российские военнослужащие.
Отметим, что 5 июня ВСУ более 70 раз ударили из «Градов» по Новой Таволжанке. Власти не могут назвать конкретную цифру разрушений.