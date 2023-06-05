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Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries в Шебекино получили штрафы за закрытие

5 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI
Санкции компания ввела даже несмотря на вывоз жителей из-за обстрелов, пишет «Кровавая барыня». В Wildberries обратилась ассоциация участников рынка электронной коммерции.
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СВО

По информации источника, владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries в Шебекино автоматически начислили штрафы за закрытие пунктов. При этом санкции наложили, несмотря на вывоз населения из города из-за обстрелов.

Белгородцы обратились в ассоциацию участников рынка электронной коммерции, которая в свою очередь связалась с представителями компании Wildberries и передала всю информацию, сообщает «Осторожно Media».

В компании штрафы пообещали отменить. Представители Wildberries добавили, что временное закрытие пунктов выдачи может быть неизбежно в такой ситуации. Однако пока отмену санкций владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries из Шебекино не подтвердили.

Напомним, ранее из-за новой политики штрафов сотрудники пунктов выдачи устроили массовую забастовку. Так, работников наказывали за поставленный им же бракованный товар, а если сумма штрафов превышает зарплату, то выводить её нельзя.

Ждёт ли пункты выдачи Wildberries в Белгороде коллапс из-за скандала со штрафами?
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#Кристина Семенчук#Wildberries#Штрафы#Закрытие#Пункты выдачи#Шебекино#Город#СВО#Шебекинский горокруг
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