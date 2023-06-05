Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries в Шебекино получили штрафы за закрытие

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По информации источника, владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries в Шебекино автоматически начислили штрафы за закрытие пунктов. При этом санкции наложили, несмотря на вывоз населения из города из-за обстрелов.
Белгородцы обратились в ассоциацию участников рынка электронной коммерции, которая в свою очередь связалась с представителями компании Wildberries и передала всю информацию, сообщает «Осторожно Media».
В компании штрафы пообещали отменить. Представители Wildberries добавили, что временное закрытие пунктов выдачи может быть неизбежно в такой ситуации. Однако пока отмену санкций владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries из Шебекино не подтвердили.
Напомним, ранее из-за новой политики штрафов сотрудники пунктов выдачи устроили массовую забастовку. Так, работников наказывали за поставленный им же бракованный товар, а если сумма штрафов превышает зарплату, то выводить её нельзя.