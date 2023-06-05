Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries в Шебекино получили штрафы за закрытие

Белгородцы обратились в ассоциацию участников рынка электронной коммерции, которая в свою очередь связалась с представителями компании Wildberries и передала всю информацию, сообщает «Осторожно Media».



В компании штрафы пообещали отменить. Представители Wildberries добавили, что временное закрытие пунктов выдачи может быть неизбежно в такой ситуации. Однако пока отмену санкций владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries из Шебекино не подтвердили.