Видишь там, на горе: как выглядит необычное место в Белгороде

По словам главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой, высадку цветов на горе под крестом не планируют. Никакие высаженные летники не проживут там и неделю, но возможность засадить пространство всё же есть — это «вызов ландшафтным дизайнерам». Впрочем, со временем всё может измениться, хотя к разговорам о цветах в том месте с тех пор никто не возвращался.