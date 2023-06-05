Видишь там, на горе: как выглядит необычное место в Белгороде

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Поклонный Крест относительно молод: его установили в 2008 году в память о воинах-освободителях Белгорода. Место выбрали не случайно: именно здесь 5 августа 1943 года находился наблюдательный пункт командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии, откуда командующий Степным фронтом генерал-полковник Иван Конев руководил сражением за Белгород.
В 2022 году крест обновили по инициативе ветеранской организации, обустроив вокруг него смотровую площадку, дополнив пространство памятными табличками и уложив плитку. Сейчас оттуда открывается отличный вид на Белгород: можно рассмотреть северную часть города, район Савино, авторынок, поля и просторы на востоке. Видно даже телевышку.
Тогда же крест вновь освятили. Участие в процессе принимали Вячеслав Гладков и тогдашний мэр Белгорода Антон Иванов.
По словам главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой, высадку цветов на горе под крестом не планируют. Никакие высаженные летники не проживут там и неделю, но возможность засадить пространство всё же есть — это «вызов ландшафтным дизайнерам». Впрочем, со временем всё может измениться, хотя к разговорам о цветах в том месте с тех пор никто не возвращался.
Чтобы подняться к кресту, нужно приехать по адресу Студенческая, 2Б. Там расположен храм Святой Троицы: от него на гору ведёт тропинка. Она не сильно крутая, поэтому проблем возникнуть не должно. От храма до креста — примерно пять минут ходьбы.
Храм был построен в 2001 году. Он был возведён силами православного прихода храма Святой Троицы Белгорода.
Интересно, но в конце 2022 года православный приход храма Святой Троицы обратился в Арбитражный суд с иском к мэрии Белгорода. Причиной обращения стало строительство зданий храма и трапезной на арендованном земельном участке без получения разрешения на строительство. Таким образом, образовалась невозможность оформления права собственности на объект во внесудебном порядке.
Если спуститься вниз и пройти в сторону города, то можно увидеть крест в отдалении и надпись «Белый город» с сердцем. Инсталляция появилась около «Каменотёса» в начале декабря 2019 года, и местные жители уже успели назвать её «белгородским Голливудом». Ночью буквы и сердце подсвечиваются.
Это, конечно, не «Голливуд», но большие буквы радуют проезжающих мимо водителей ничуть не меньше. Здесь же видно склоны знаменитых меловых гор, придающие в том числе ту самую «белизну» Белгороду.
Но стоит отметить, что долго наслаждаться красотой не выйдет — мешают проезжающие мимо автомобили и соседство с авторынком. Для созерцания города лучше остаться на смотровой площадке, а надпись «Белый город» действительно лучше наблюдать с пассажирского или водительского сиденья.
Неприятный случай приключился с сердцем зимой 2020 года. Кто-то «разбил» сердце: вернуть его целым удалось через несколько дней. Кто испортил надпись — до сих пор неизвестно.
Немного омрачает место и крест очень неприятная история, случившаяся зимой 2020 года.
Утром 3 февраля на поклонном кресте в районе авторынка в Белгороде очевидцы обнаружили висящее тело молодого человека. Погибшим был житель Старооскольского горокруга 2001 года рождения, он учился в Белгородском индустриальном колледже. Стало известно, что парень совершил суицид.
Крест, как можно догадаться, сносить не стали. Вместо этого его заново осветили: по словам митрополита Иоанна, это нормальная практика, прижившаяся после распада СССР, когда приходилось заново переосвящать переоборудованные под амбары храмы.