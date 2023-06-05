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В Сети запустили новый видеофейк о шебекинцах. В главных ролях — всё те же актёры

5 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI

Фейк: шебекинцы призывают взять оружие и вступить в ряды самообороны

Рассылку с видео получил ряд белгородских пабликов. Запись на самом деле фейковая, участвуют в ней актёры, уже не раз появлявшиеся в подобных роликах. Об этом сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
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Фейк

Жители Шебекинского округа якобы призывают всех граждан взять оружие и присоединиться к добровольным формированиям самообороны. Такие видеоролики в рассылках получают белгородские паблики.

Видео на самом деле фейковое. В нём задействованы актёры, которые не в первый раз появляются в подобном контенте. Они уже даже перестали маскироваться и менять образ, утверждают авторы канала.

Информацию подобного рода уже опровергали и местные власти. В частности, глава округа Владимир Жданов, который ранее выезжал в село, где якобы сняли один из таких роликов. Местные жители участников видео до этого никогда не видели.

Видео: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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