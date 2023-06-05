В Сети запустили новый видеофейк о шебекинцах. В главных ролях — всё те же актёры

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Жители Шебекинского округа якобы призывают всех граждан взять оружие и присоединиться к добровольным формированиям самообороны. Такие видеоролики в рассылках получают белгородские паблики.
Видео на самом деле фейковое. В нём задействованы актёры, которые не в первый раз появляются в подобном контенте. Они уже даже перестали маскироваться и менять образ, утверждают авторы канала.
Информацию подобного рода уже опровергали и местные власти. В частности, глава округа Владимир Жданов, который ранее выезжал в село, где якобы сняли один из таких роликов. Местные жители участников видео до этого никогда не видели.