В больницу в Белгороде из-за обстрелов попали 32 раненых мирных жителя

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В горбольнице № 2 в Белгороде находится 32 пациента, пострадавших из-за обстрелов. Один человек — в тяжёлом состоянии, он остаётся в реанимации.
32 — это все пострадавшие за последнюю неделю, начиная с обстрелов Грайворона, Шебекино, Безлюдовки, Новой Таволжанки. Все минно-взрывные травмы достаточно тяжёлые. У всех осколочные ранения.
Роман Проценко, главврач горбольницы № 2
Только за выходные, 3 и 4 июня, в медучреждение поступили шестеро раненых мирных жителей. Их привезли из Шебекино, Безлюдовки и Новой Таволжанки.
Как сообщил главврач горбольницы № 2 Роман Проценко, у пострадавших — минно-взрывные травмы. Всю необходимую медпомощь пациентам оказывают. Состояние раненых оценивают как средней степени тяжести.
Ранее стало известно о пострадавшем мирном жителе в Разумном. В результате работы ПВО один из осколков упал на дорогу, в тот момент по трассе ехал автомобиль. Пострадал мужчина, у него осколочное ранение поясничного отдела.