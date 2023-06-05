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В больницу в Белгороде из-за обстрелов попали 32 раненых мирных жителя

5 июня 2023, 11:38
Фото: 1MI
Все пострадавшие получили ранения за последнюю неделю, их направили в горбольницу № 2, заявил главврач медучреждения Роман Проценко. Известно, что один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Обстрел

В горбольнице № 2 в Белгороде находится 32 пациента, пострадавших из-за обстрелов. Один человек — в тяжёлом состоянии, он остаётся в реанимации.

32 — это все пострадавшие за последнюю неделю, начиная с обстрелов Грайворона, Шебекино, Безлюдовки, Новой Таволжанки. Все минно-взрывные травмы достаточно тяжёлые. У всех осколочные ранения.
Роман Проценко, главврач горбольницы № 2

Только за выходные, 3 и 4 июня, в медучреждение поступили шестеро раненых мирных жителей. Их привезли из Шебекино, Безлюдовки и Новой Таволжанки.

Как сообщил главврач горбольницы № 2 Роман Проценко, у пострадавших — минно-взрывные травмы. Всю необходимую медпомощь пациентам оказывают. Состояние раненых оценивают как средней степени тяжести.

Ранее стало известно о пострадавшем мирном жителе в Разумном. В результате работы ПВО один из осколков упал на дорогу, в тот момент по трассе ехал автомобиль. Пострадал мужчина, у него осколочное ранение поясничного отдела.

Осколок в результате работы ПВО упал на дорогу под Белгородом, есть пострадавший
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