В Белгороде откроют новые пункты гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи для жителей Шебекинского округа в Белгороде откроются 6 июня. Теперь в городе можно будет воспользоваться такой услугой сразу в четырёх точках.
С 10:00 до 17:00 будут работать ЦМИ и культурный центр «Октябрь». С 10:00 и до 20:00 — спортивный комплекс «Космос». К вечеру 6 июня также заработает пункт гуманитарной помощи в ТЦ «Пять звёзд».
Напомним, жители отселённых населённых пунктов получат две единовременные выплаты. Сумма такой материальной поддержки пока неизвестна.