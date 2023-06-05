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В Белгороде откроют новые пункты гуманитарной помощи

5 июня 2023, 19:59
Фото: 1MI
Всего в областном центре будут действовать четыре пункта выдачи. Их график озвучил губернатор Вячеслав Гладков.

Дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи для жителей Шебекинского округа в Белгороде откроются 6 июня. Теперь в городе можно будет воспользоваться такой услугой сразу в четырёх точках.

С 10:00 до 17:00 будут работать ЦМИ и культурный центр «Октябрь». С 10:00 и до 20:00 — спортивный комплекс «Космос». К вечеру 6 июня также заработает пункт гуманитарной помощи в ТЦ «Пять звёзд».

Напомним, жители отселённых населённых пунктов получат две единовременные выплаты. Сумма такой материальной поддержки пока неизвестна.

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#Кристина Семенчук#Гуманитарная помощь#Общество#Благотворительность#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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