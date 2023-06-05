В Белгороде откроют новые пункты гуманитарной помощи

С 10:00 до 17:00 будут работать ЦМИ и культурный центр «Октябрь». С 10:00 и до 20:00 — спортивный комплекс «Космос». К вечеру 6 июня также заработает пункт гуманитарной помощи в ТЦ «Пять звёзд».