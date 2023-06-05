Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Изображение материала

Утром 5 июня ВСУ более 70 раз ударили из «Градов» по Новой Таволжанке

5 июня 2023, 07:39
Фото: 1MI
Об обстреле села в Белгородской области рассказал глава Шебекинского округа Владимир Жданов в ходе оперсовещания правительства.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 5 июня, до 08:30 утра в Новой Таволжанке зафиксировали более 70 прилётов из РСЗО «Град», а также более 15 прилётов из ствольной артиллерии по Шебекино.

Сегодня в Новой Таволжанке очень непросто. Конкретную цифру разрушений сказать пока не можем.
Владимир Жданов

Также известно, что за прошедшую неделю в округе повреждено 1150 квартир в 67 МКД и 370 частных домов.

Напомним, что накануне Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз. Под обстрелами были девять населённых пунктов. Шебекино попало под обстрел три раза.

Читайте также:
Ярмарки вакансий: как эвакуированным жителям Шебекино помогут с поиском работы?Мирный житель пострадал во время ночного обстрела Белгородской областиЗа сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз
#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
Подпишитесь
Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи
Сегодня, 12:34
Владельцы Белгородской области. Бывший губернатор Савченко
Сегодня, 11:37
«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья
Сегодня, 12:59
Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
Сегодня, 11:08
Белгород снова в ТОПе. Микрорайон «Восточный» стал лучшим жилым комплексом в ЦФО
Сегодня, 12:08
Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области
Сегодня, 11:10