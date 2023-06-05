Утром 5 июня ВСУ более 70 раз ударили из «Градов» по Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сегодня, 5 июня, до 08:30 утра в Новой Таволжанке зафиксировали более 70 прилётов из РСЗО «Град», а также более 15 прилётов из ствольной артиллерии по Шебекино.
Сегодня в Новой Таволжанке очень непросто. Конкретную цифру разрушений сказать пока не можем.
Владимир Жданов
Также известно, что за прошедшую неделю в округе повреждено 1150 квартир в 67 МКД и 370 частных домов.
Напомним, что накануне Белгородская область попала под обстрел ВСУ 17 раз. Под обстрелами были девять населённых пунктов. Шебекино попало под обстрел три раза.