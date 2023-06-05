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У задержанного в Белгородской области подростка нашли в телефоне переписку с ВСУ

5 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI

СМИ сообщили о задержании фотографировавшего позиции ВС РФ подростка под Белгородом

17-летний парень фотографировал позиции ВС РФ и переписывался с украинскими военнослужащими, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
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СВО

В Белгородском районе задержали подростка, который мог координировать действия ВСУ. Источник сообщает, что 17-летнего парня остановила ППС, у него забрали телефон. Выяснилось, что молодой человек мог сотрудничать с противником.

По данным СМИ, в телефоне юного белгородца нашли координаты российских военных, фото позиций военнослужащих и полицейских. Там же обнаружили чаты с возможными представителями украинской стороны.

Сам парень был подписан на украинский манер как «Дмитро». На аватарке у него было шуточное фото Кирилла Буданова — главы ГУР Украины. В соцсетях подросток был подписан на блогеров с антивоенной позицией и на каналы по поиску жилья в Грузии.

Дальнейшие подробности пока не сообщаются.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Происшествия#Общество#ВСУ#Подросток#СВО#Задержание#Ппс#Военнослужащие
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