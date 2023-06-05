У задержанного в Белгородской области подростка нашли в телефоне переписку с ВСУ

Сам парень был подписан на украинский манер как «Дмитро». На аватарке у него было шуточное фото Кирилла Буданова — главы ГУР Украины. В соцсетях подросток был подписан на блогеров с антивоенной позицией и на каналы по поиску жилья в Грузии.