У задержанного в Белгородской области подростка нашли в телефоне переписку с ВСУ

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Белгородском районе задержали подростка, который мог координировать действия ВСУ. Источник сообщает, что 17-летнего парня остановила ППС, у него забрали телефон. Выяснилось, что молодой человек мог сотрудничать с противником.
По данным СМИ, в телефоне юного белгородца нашли координаты российских военных, фото позиций военнослужащих и полицейских. Там же обнаружили чаты с возможными представителями украинской стороны.
Сам парень был подписан на украинский манер как «Дмитро». На аватарке у него было шуточное фото Кирилла Буданова — главы ГУР Украины. В соцсетях подросток был подписан на блогеров с антивоенной позицией и на каналы по поиску жилья в Грузии.
Дальнейшие подробности пока не сообщаются.