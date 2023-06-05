Студенты медики из других регионов не хотят работать в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В ходе оперсовещания первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова озвучила промежуточные итоги работы по трудоустройству выпускников медицинского института. Предполагается, что в текущем году специалитет по лечебному делу и педиатрии окончат 120 человек. Общий выпуск лечебного профиля по ординатуре составляет 182 человека.
По словам и. о. ректора БелГУ Евгении Карловской, по медицинскому институту выпуск этого года составляет 882 человека. В разрезе уровней образования: высшее образование — 475 человек, СПО — 407 человек.
По специалитету 58% — студенты и выпускники из других регионов и иностранные граждане. Заявил о трудоустройстве всего 31 человек (13%.) По ординатуре — 52% трудоустройства. Но при этом доля иностранных студентов и граждан из других регионов составляет почти 40%.
В связи с обстановкой студенты высказывают опасение и намерение не устраиваться в приграничные районы, подчеркнула Карловская.
Тенденция тревожная. Нам сейчас нужно меры принимать в условиях оперативной обстановки. Мы не можем оказаться без медицины в приграничных районах. Нужно проанализировать ситуацию, решение мы найдём.
Вячеслав Гладков