Студенты медики из других регионов не хотят работать в белгородском приграничье

По специалитету 58% — студенты и выпускники из других регионов и иностранные граждане. Заявил о трудоустройстве всего 31 человек (13%.) По ординатуре — 52% трудоустройства. Но при этом доля иностранных студентов и граждан из других регионов составляет почти 40%.