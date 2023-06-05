Срочников в Белгородской области предложили признать участниками боевых действий

Вопрос выплат срочникам поднимается не в первый раз. Так, в марте члены рабочей группы по вопросам СВО предложили установить дополнительные надбавки к денежному довольствию военных, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнем реагирования. Напомним, что режим среднего уровня реагирования в Белгородской области ввели в октябре минувшего года.