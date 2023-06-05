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Срочников в Белгородской области предложили признать участниками боевых действий

5 июня 2023, 06:50
Фото: 1MI
Этот статус позволит солдатам срочной службы получить полагающиеся по закону выплаты. С предложением совместно проработать данный вопрос к Минобороны РФ обратился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Выплаты

Солдат срочной службы, находящихся в Белгородской области, предложили признать участниками боевых действий. О необходимости проработки этого вопроса среди прочих заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Солдаты срочной службы, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями, заслуживающими самых высоких наград», — отметил политик в своём Telegram-канале.

По словам Слуцкого, уже началась проработка механизма предоставления статуса участника боевых действий срочникам в Белгородской области. Однако на данном этапе нужно взаимодействие с Минобороны РФ.

«Чтобы срочники, бившие врага в Белгородской области, были признаны участниками боевых действий и получили все причитающиеся по закону выплаты», — добавил Слуцкий.

Вопрос выплат срочникам поднимается не в первый раз. Так, в марте члены рабочей группы по вопросам СВО предложили установить дополнительные надбавки к денежному довольствию военных, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнем реагирования. Напомним, что режим среднего уровня реагирования в Белгородской области ввели в октябре минувшего года.

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#Инна Рогова#Приграничье#Срочники#Военнослужащие#Срочная служба#Выплаты#Участник боевых действий#Минобороны#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Леонид Слуцкий
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