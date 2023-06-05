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Сохранят ли эвакуированным из Шебекино бюджетникам зарплату?

5 июня 2023, 07:37
Фото: 1MI

Эвакуированным из Шебекино бюджетникам подберут работу в новом формате

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сидеть в ПВР и получать зарплату просто так шебекинские бюджетники не будут: для них подберут работу в новом формате.

Губернатор Вячеслав Гладков поддержал предложение министра Елены Батановой проводить ярмарки вакансий для отселённых из Шебекино белгородцев. Отметим, что среди них есть индивидуальные предприниматели, владельцы подсобных помещений, самозанятые, рабочие на приостановивших работу предприятиях, профессиональные безработные. Есть и бюджетники: ситуацию и с ними прокомментировал глава региона.

У нас всё просто и понятно с бюджетниками. Зарплата сохраняется. Сейчас нужно переформатировать их работу: просто сидеть в ПВР и получать полную заработную плату — не совсем правильно. Дети никуда не делись, старики никуда не делись, необходимость занятия спортом никуда не делась. Просто изменился формат. И я надеюсь, все это понимают.
Вячеслав Гладков

Также Гладков добавил, что правительство пока не знает точно, сколько продлится ситуация в Шебекино. По мнению главы региона, шебекинцы — люди труда, и одна из главных задач области на данный момент — обеспечить их работой и зарплатой.

Как рассказала Елена Батанова, первое, что необходимо сделать для помощи шебекинцам, — собрать полный банк граждан, временно покинувших территорию. На данный момент, по словам Батановой, в банке вакансий более 20 тыс. предложений.

Ярмарки вакансий: как эвакуированным жителям Шебекино помогут с поиском работы?
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#Губернатор#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Общество#Спецоперация#Приграничье#Работа#Бюджетники#Артем Черненко
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