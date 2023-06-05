Сохранят ли эвакуированным из Шебекино бюджетникам зарплату?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Губернатор Вячеслав Гладков поддержал предложение министра Елены Батановой проводить ярмарки вакансий для отселённых из Шебекино белгородцев. Отметим, что среди них есть индивидуальные предприниматели, владельцы подсобных помещений, самозанятые, рабочие на приостановивших работу предприятиях, профессиональные безработные. Есть и бюджетники: ситуацию и с ними прокомментировал глава региона.
У нас всё просто и понятно с бюджетниками. Зарплата сохраняется. Сейчас нужно переформатировать их работу: просто сидеть в ПВР и получать полную заработную плату — не совсем правильно. Дети никуда не делись, старики никуда не делись, необходимость занятия спортом никуда не делась. Просто изменился формат. И я надеюсь, все это понимают.
Вячеслав Гладков
Также Гладков добавил, что правительство пока не знает точно, сколько продлится ситуация в Шебекино. По мнению главы региона, шебекинцы — люди труда, и одна из главных задач области на данный момент — обеспечить их работой и зарплатой.
Как рассказала Елена Батанова, первое, что необходимо сделать для помощи шебекинцам, — собрать полный банк граждан, временно покинувших территорию. На данный момент, по словам Батановой, в банке вакансий более 20 тыс. предложений.