Шебекинских детей в Калуге перевели в другое место

На данный момент в Калужской области отдыхают 266 детей из Шебекинского горокруга. Вячеслав Гладков на ситуацию уже отреагировал. Он сообщил, что в регион прослали контрольное управление: на данный момент они разбираются, почему министерство образования заняло «пассивное положение», и каким образом ситуацию можно изменить.