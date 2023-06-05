Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Изображение материала

Шебекинских детей в Калуге перевели в другое место

5 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI
Палатка, архивное фото
Отправившиеся в лагерь в Калужской области жители Шебекино столкнулись с проводами в постелях и грязным бельём. Ситуацию уже взял на контроль губернатор Белгородской Области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

В комментарии на странице губернатора написала жительница Шебекино Лилия Озёрова. Женщина пожаловалась, что 3 июня дети из её семьи поехали на отдых в Калугу, а условия там оказались не самыми лучшими.

Это оказался кошмар: грязно, постель не меняли, в ней провода, всё убогое, на детей кричат, запрещают жаловаться. Помогите, Вячеслав Владимирович, пожалуйста. Из ужаса в ужас.
Лилия Озёрова

На данный момент в Калужской области отдыхают 266 детей из Шебекинского горокруга. Вячеслав Гладков на ситуацию уже отреагировал. Он сообщил, что в регион прослали контрольное управление: на данный момент они разбираются, почему министерство образования заняло «пассивное положение», и каким образом ситуацию можно изменить.

Я всё знаю. Мне всё доложили. Мне нужно разобраться, почему люди, которые туда поехали, доложили, что замечаний нет. Что там всё, что нужно было сделать, — на сутки позже отправить людей.
Вячеслав Гладков

Глава региона также отметил, что место для расположения лагеря — великолепное, в сосновом бору. Проблема в том, что работать он начал только с сегодняшнего дня, а детей отправили на сутки раньше.

Сразу после оперативного совещания с правительством министр образования региона Андрей Милёхин сообщил следующее:

Произошла небольшая накладка — к сожалению, вчера вечером не все помещения оказались готовы принять наших детей. Их временно поселили в другом месте, в условиях не подходящих для летнего отдыха.

На данный момент дети заселяются в другой летний лагерь, расположенный в лесном массиве, в другие условия.

Проживание белгородских детей в других областях проверит омбудсмен
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: Осмотр разрушений в Шебекино возможен только из быстро едущей машиныСохранят ли эвакуированным из Шебекино бюджетникам зарплату?Белгородцы вернулись в разрушенный дом в Шебекино, чтобы забрать кота
#Артем Черненко#Общество#Дети#Лагерь#Переселенцы#Жалоба#Белгородская область#Калужская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи
Сегодня, 12:34
Владельцы Белгородской области. Бывший губернатор Савченко
Сегодня, 11:37
«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья
Сегодня, 12:59
Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
Сегодня, 11:08
Белгород снова в ТОПе. Микрорайон «Восточный» стал лучшим жилым комплексом в ЦФО
Сегодня, 12:08
Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области
Сегодня, 11:10