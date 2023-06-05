Шебекинских детей в Калуге перевели в другое место

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В комментарии на странице губернатора написала жительница Шебекино Лилия Озёрова. Женщина пожаловалась, что 3 июня дети из её семьи поехали на отдых в Калугу, а условия там оказались не самыми лучшими.
Это оказался кошмар: грязно, постель не меняли, в ней провода, всё убогое, на детей кричат, запрещают жаловаться. Помогите, Вячеслав Владимирович, пожалуйста. Из ужаса в ужас.
Лилия Озёрова
На данный момент в Калужской области отдыхают 266 детей из Шебекинского горокруга. Вячеслав Гладков на ситуацию уже отреагировал. Он сообщил, что в регион прослали контрольное управление: на данный момент они разбираются, почему министерство образования заняло «пассивное положение», и каким образом ситуацию можно изменить.
Я всё знаю. Мне всё доложили. Мне нужно разобраться, почему люди, которые туда поехали, доложили, что замечаний нет. Что там всё, что нужно было сделать, — на сутки позже отправить людей.
Вячеслав Гладков
Глава региона также отметил, что место для расположения лагеря — великолепное, в сосновом бору. Проблема в том, что работать он начал только с сегодняшнего дня, а детей отправили на сутки раньше.
Сразу после оперативного совещания с правительством министр образования региона Андрей Милёхин сообщил следующее:
Произошла небольшая накладка — к сожалению, вчера вечером не все помещения оказались готовы принять наших детей. Их временно поселили в другом месте, в условиях не подходящих для летнего отдыха.
На данный момент дети заселяются в другой летний лагерь, расположенный в лесном массиве, в другие условия.