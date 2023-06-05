Сборник о преступлениях нацистов «Без срока давности» презентовали в Белгороде

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Историк Елена Кривцова рассказала о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. По её данным, от рук немцев погибли 84,8 млн человек — практически 44% населения СССР.
Мы просматривали документы Райисполкома. Моя задача была осветить каждый район, пусть маленьким событием, но чтобы они туда вошли. Но как бы я ни старалась, мы ведь тогда не были областью, поэтому мы всё не нашли.
Елена Кривцова
Тем не менее, удалось установить 214 документов об угоне населения в Германию, 297 документов — о карательных процедурах и массовом уничтожении и пять документов — о тех самых преступлениях без срока давности.
Напомним, что ранее в СУ СКР по регионе рассказал о геноциде белгородцев во время войны. Чтобы установить обстоятельства совершения нацистами вермахта преступлений, следователи изучили архивы и показания живших в то время белгородцев.