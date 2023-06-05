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Сборник о преступлениях нацистов «Без срока давности» презентовали в Белгороде

5 июня 2023, 15:23
Презентация сборника документов прошла 1 июня в Белгороде. На встрече побывала главный специалист Госархива Белгородской области Елена Кривцова.

Историк Елена Кривцова рассказала о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. По её данным, от рук немцев погибли 84,8 млн человек — практически 44% населения СССР.

Мы просматривали документы Райисполкома. Моя задача была осветить каждый район, пусть маленьким событием, но чтобы они туда вошли. Но как бы я ни старалась, мы ведь тогда не были областью, поэтому мы всё не нашли.
Елена Кривцова

Тем не менее, удалось установить 214 документов об угоне населения в Германию, 297 документов — о карательных процедурах и массовом уничтожении и пять документов — о тех самых преступлениях без срока давности.

Напомним, что ранее в СУ СКР по регионе рассказал о геноциде белгородцев во время войны. Чтобы установить обстоятельства совершения нацистами вермахта преступлений, следователи изучили архивы и показания живших в то время белгородцев.

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#Артем Черненко#Нацисты#Преступления#Без срока давности#Общество#Белгородская область
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