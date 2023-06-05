ПВО, обстрелы, фейки и поступление в вузы онлайн: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
5 июня над Белгородом сработала система ПВО. Она сработала по воздушной цели на подлёте к городу. Повреждения получили две машины — легковушка и автомобиль скорой помощи.
Регион находился под обстрелами с утра. В течение дня ВСУ атаковали Муром, Красное, Терезовку, Новую Таволжанку, хутор Балки, Первое Цепляево в Шебекинском округе. Под обстрелами были Цаповка в Борисовском районе, Козинка, Глотово, Почаево в Грайворонском горокруге, Вязовое в Краснояружском районе.
В Сети распространили ложную информацию о введении военного положения, эвакуации и мобилизации в Белгородской области. В интернете появилось видео с эфира воронежской радиостанции, где сообщается, что в Белгородскую, Курскую и Брянскую область якобы вторглись ВСУ.
Эти данные опровергают в региональном оперштабе. Там напомнили, что цель таких сообщений состоит в том, чтобы посеять панику среди населения.
Белгородские выпускники из приграничья имеют право поступать в вуз по собеседованию онлайн. Льготами могут воспользоваться 3219 выпускников из 284 школ региона.
У школьников есть право сдать вступительные испытания, пройти собеседование.
Более того, у абитуриента будет выбор — испытания и собеседования можно провести в очной форме или онлайн-формате.
Отдельную квоту ввели для детей участников СВО. Для них выделяется не менее 10% по каждому направлению подготовки.