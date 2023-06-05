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ПВО, обстрелы, фейки и поступление в вузы онлайн: итоги дня по-белгородски

5 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Над Белгородом сработала система ПВО, не прекращаются обстрелы региона. Тем временем в Сети публикуют фейк о введении военного положения в Белгородской области, а выпускники из приграничья смогут поступать в вуз по собеседованию онлайн.

Работа ПВО и обстрелы

5 июня над Белгородом сработала система ПВО. Она сработала по воздушной цели на подлёте к городу. Повреждения получили две машины — легковушка и автомобиль скорой помощи.

Регион находился под обстрелами с утра. В течение дня ВСУ атаковали Муром, Красное, Терезовку, Новую Таволжанку, хутор Балки, Первое Цепляево в Шебекинском округе. Под обстрелами были Цаповка в Борисовском районе, Козинка, Глотово, Почаево в Грайворонском горокруге, Вязовое в Краснояружском районе.

Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи
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Фейковое военное положение

В Сети распространили ложную информацию о введении военного положения, эвакуации и мобилизации в Белгородской области. В интернете появилось видео с эфира воронежской радиостанции, где сообщается, что в Белгородскую, Курскую и Брянскую область якобы вторглись ВСУ.

Эти данные опровергают в региональном оперштабе. Там напомнили, что цель таких сообщений состоит в том, чтобы посеять панику среди населения.

Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
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Поступление онлайн

Белгородские выпускники из приграничья имеют право поступать в вуз по собеседованию онлайн. Льготами могут воспользоваться 3219 выпускников из 284 школ региона.

У школьников есть право сдать вступительные испытания, пройти собеседование.
Более того, у абитуриента будет выбор — испытания и собеседования можно провести в очной форме или онлайн-формате.

Отдельную квоту ввели для детей участников СВО. Для них выделяется не менее 10% по каждому направлению подготовки.

Белгородские выпускники из приграничья могут поступать в вуз по собеседованию онлайн
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