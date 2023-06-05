ПВО, обстрелы, фейки и поступление в вузы онлайн: итоги дня по-белгородски

Над Белгородом сработала система ПВО, не прекращаются обстрелы региона. Тем временем в Сети публикуют фейк о введении военного положения в Белгородской области, а выпускники из приграничья смогут поступать в вуз по собеседованию онлайн.

Работа ПВО и обстрелы Фейковое военное положение Поступление онлайн