Проживание белгородских детей в других областях проверит омбудсмен

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В ходе оперсовещания губернатор обратился к уполномоченному по правам ребёнка и уполномоченному по правам человека. Задача — более тесная работа с жителями. Гладков рассказал, что в выходные он разговаривал с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она очень внимательно смотрит за тем, куда отправляются белгородские дети, в какие места, условия проживания.
Задача наших уполномоченных — ежедневная работа, выход в места размещения людей, ежедневные встречи, беседы и разъяснения. Людей нужно успокоить. Самое главное, все живы-здоровы. Нужно заниматься решением текущих проблем и переходить к формату жизни во временных условиях. Я думаю, что люди всё понимают. Безусловно, каждый воспринимает ситуацию по-разному. Исходя из этих особенностей, кому-то больше помощи требуется, кому-то меньше. Самое главное, чтобы она оказывалась.
Вячеслав Гладков
По итогам глава региона поручил уполномоченным подготовить за неделю отчёт и рассказать, есть ли вопросы по размещению детей за пределами области и по жителям в ПВР.