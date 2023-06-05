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Проживание белгородских детей в других областях проверит омбудсмен

5 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что уполномоченный по правам человека должен встретиться с людьми из приграничья в пунктах временного размещения.
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Дети

В ходе оперсовещания губернатор обратился к уполномоченному по правам ребёнка и уполномоченному по правам человека. Задача — более тесная работа с жителями. Гладков рассказал, что в выходные он разговаривал с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она очень внимательно смотрит за тем, куда отправляются белгородские дети, в какие места, условия проживания.

Задача наших уполномоченных — ежедневная работа, выход в места размещения людей, ежедневные встречи, беседы и разъяснения. Людей нужно успокоить. Самое главное, все живы-здоровы. Нужно заниматься решением текущих проблем и переходить к формату жизни во временных условиях. Я думаю, что люди всё понимают. Безусловно, каждый воспринимает ситуацию по-разному. Исходя из этих особенностей, кому-то больше помощи требуется, кому-то меньше. Самое главное, чтобы она оказывалась.
Вячеслав Гладков

По итогам глава региона поручил уполномоченным подготовить за неделю отчёт и рассказать, есть ли вопросы по размещению детей за пределами области и по жителям в ПВР.

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#Кристина Семенчук#Дети#Условия проживания#Пвр#СВО#Уполномоченный#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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