Проживание белгородских детей в других областях проверит омбудсмен

В ходе оперсовещания губернатор обратился к уполномоченному по правам ребёнка и уполномоченному по правам человека. Задача — более тесная работа с жителями. Гладков рассказал, что в выходные он разговаривал с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она очень внимательно смотрит за тем, куда отправляются белгородские дети, в какие места, условия проживания.