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Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области

5 июня 2023, 11:10
Фото: Bel.ru
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров высказались о ситуации в Шебекино Белгородской области: оба готовы выдвинуть в регион свои военные подразделения при необходимости.

О своей готовности прийти на помощь Белгородской области Евгений Пригожин сообщил в своём официальном Telegram-канале. Приглашения он ждать не будет, как и разрешения. Единственное, что необходимо Пригожину, — получить боеприпасы.

Подчёркиваю, защитим наш народ: русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев в том числе.
Евгений Пригожин

О готовности перебросить силы в Белгородскую область заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Несмотря на то, что «Верховному Главнокомандующему виднее», Кадыров всё же напомнил, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, «можно было бы разобраться силами чеченских подразделений».

Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырёх десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя.
Рамзан Кадыров

Кадыров добавил, что в общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек — «это три армии». Сейчас глава Чечни ждёт приказа и считает, что это было бы правильным решением.

Отметим, что накануне между бойцами Кадырова и Пригожина произошёл конфликт. Через время подразделения, по словам главы ЧВК «Вагнер», помирились — случилось это после его телефонного разговора с главой Чечни.

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#Артем Черненко#ЧВК Вагнер#Ахмат#Спецоперация#Белгородская область#Евгений Пригожин#Рамзан кадыров
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