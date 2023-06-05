Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области

О готовности перебросить силы в Белгородскую область заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Несмотря на то, что «Верховному Главнокомандующему виднее», Кадыров всё же напомнил, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, «можно было бы разобраться силами чеченских подразделений».