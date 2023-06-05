Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
О своей готовности прийти на помощь Белгородской области Евгений Пригожин сообщил в своём официальном Telegram-канале. Приглашения он ждать не будет, как и разрешения. Единственное, что необходимо Пригожину, — получить боеприпасы.
Подчёркиваю, защитим наш народ: русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев в том числе.
Евгений Пригожин
О готовности перебросить силы в Белгородскую область заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Несмотря на то, что «Верховному Главнокомандующему виднее», Кадыров всё же напомнил, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, «можно было бы разобраться силами чеченских подразделений».
Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырёх десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя.
Рамзан Кадыров
Кадыров добавил, что в общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек — «это три армии». Сейчас глава Чечни ждёт приказа и считает, что это было бы правильным решением.
Отметим, что накануне между бойцами Кадырова и Пригожина произошёл конфликт. Через время подразделения, по словам главы ЧВК «Вагнер», помирились — случилось это после его телефонного разговора с главой Чечни.