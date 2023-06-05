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После взрыва беспилотника в Белгороде пострадали 12 квартир

5 июня 2023, 11:58
Фото: Bel.ru
Как рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов, после инцидента 1 июня необходимо отремонтировать стекла в 12 жилых помещениях. Вероятно, речь идёт о случившемся тогда взрыве беспилотника на улице Щорса.

Как доложил мэр Валентин Демидов, после инцидента 1 июня, когда на Щорса упал беспилотник, пострадали 12 жилых помещений. В основном повредило стекла. Ориентировочный срок окончания всех работ — 25 июня этого года.

За неделю восстановили пять объектов. В целом же после всех происшествий осталось восстановить 31 жилое помещение: шесть зданий — это компенсационное жильё на улице Маяковского, а также пять квартир на Шаландина, пострадавших после падения авиабомбы с самолёта, пять — на улице Славянской, и 12 — на улице Щорса.

Всего за всё время спецоперации рабочие восстановили 935 жилых помещений в Белгороде. Из них 701 — частный дом, 234 — квартиры. Пострадали же с февраля прошлого года 966 зданий.

Напомним, что два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде. Также взрывом повредили один автомобиль.

Два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде
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