После взрыва беспилотника в Белгороде пострадали 12 квартир

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Как доложил мэр Валентин Демидов, после инцидента 1 июня, когда на Щорса упал беспилотник, пострадали 12 жилых помещений. В основном повредило стекла. Ориентировочный срок окончания всех работ — 25 июня этого года.
За неделю восстановили пять объектов. В целом же после всех происшествий осталось восстановить 31 жилое помещение: шесть зданий — это компенсационное жильё на улице Маяковского, а также пять квартир на Шаландина, пострадавших после падения авиабомбы с самолёта, пять — на улице Славянской, и 12 — на улице Щорса.
Всего за всё время спецоперации рабочие восстановили 935 жилых помещений в Белгороде. Из них 701 — частный дом, 234 — квартиры. Пострадали же с февраля прошлого года 966 зданий.
Напомним, что два человека пострадали из-за взрыва беспилотника на Щорса в Белгороде. Также взрывом повредили один автомобиль.