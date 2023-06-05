После взрыва беспилотника в Белгороде пострадали 12 квартир

За неделю восстановили пять объектов. В целом же после всех происшествий осталось восстановить 31 жилое помещение: шесть зданий — это компенсационное жильё на улице Маяковского, а также пять квартир на Шаландина, пострадавших после падения авиабомбы с самолёта, пять — на улице Славянской, и 12 — на улице Щорса.