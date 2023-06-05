После громких звуков под Белгородом находят осколки от сбитых предметов

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
5 июня около 15:00 в Белгороде и Белгородском районе было громко. Жители слышали как минимум два взрыва. В небе при этом остались характерные следы.
Спустя время в Сети очевидцы стали делиться фотографиями обломков, упавших на землю после громких звуков в Белгородском районе.
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Напомним, что в результате работы ПВО ранее один из осколков упал на трассу, по которой в тот момент ехал автомобиль. Пострадал мужчина, его госпитализировали.