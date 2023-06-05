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После громких звуков под Белгородом находят осколки от сбитых предметов

5 июня 2023, 12:24
Фото: Telegram-канал "Лимон Белгород"
Днём 5 июня в Белгороде и Белгородском районе было громко. В небе над областным центром появились следы, а спустя время очевидцы стали сообщать об обломках на земле. Фотографии публикуют в соцсетях.
Сюжет
Взрывы

5 июня около 15:00 в Белгороде и Белгородском районе было громко. Жители слышали как минимум два взрыва. В небе при этом остались характерные следы.

Спустя время в Сети очевидцы стали делиться фотографиями обломков, упавших на землю после громких звуков в Белгородском районе.

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Напомним, что в результате работы ПВО ранее один из осколков упал на трассу, по которой в тот момент ехал автомобиль. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
Осколок в результате работы ПВО упал на дорогу под Белгородом, есть пострадавший
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#Инна Рогова#Взрывы#Громкие звуки#Следы в небе#Обломки#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
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