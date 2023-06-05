«Поезда здоровья» вернут в Белгород для осмотра отселённых жителей приграничья

Губернатор сообщил, что с сегодняшнего дня, 5 июня, должна быть организована срочная неотложная и плановая помощь для людей старшего поколения и детей, которых вывезли из приграничных районов области. Поэтому Гладков предложил срочно снять с утверждённых маршрутов «Поезда здоровья», вернуть их в Белгород в пункты временного размещения и провести осмотр людей.