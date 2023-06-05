Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Изображение материала

«Поезда здоровья» вернут в Белгород для осмотра отселённых жителей приграничья

5 июня 2023, 06:32
Фото: 1MI
С таким предложением выступил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания. Он отметил, что работа займёт не больше трёх-четырёх дней.
Сюжет
Пвр

Губернатор сообщил, что с сегодняшнего дня, 5 июня, должна быть организована срочная неотложная и плановая помощь для людей старшего поколения и детей, которых вывезли из приграничных районов области. Поэтому Гладков предложил срочно снять с утверждённых маршрутов «Поезда здоровья», вернуть их в Белгород в пункты временного размещения и провести осмотр людей.

Я думаю, что это будет правильно. В противном случае, не понимая, какие есть проблемы со здоровьем у людей, можем их усилить или создать проблемы для больниц города Белгорода. Мне кажется, и то, и другое неправильно. Да, наверное, обидятся те жители сельских районов, которые ждут «Поезда здоровья», но просьба объяснить через СМИ. Я думаю, при получении информации, с чем связана задержка, жители нас простят. На работу не больше трёх-четырёх дней.
Вячеслав Гладков

Гладков также отметил, что льготники должны быть обеспечены лекарствами полностью.

Понимаем, что человек получил месячный запас лекарств и всё это осталось дома. Задача министерства здравоохранения восполнить эти запасы. Посчитаем, какая сумма необходима для решения данного вопроса. Я уверен, что деньги мы найдём.
Вячеслав Гладков
В Белгородской области вновь запускают «Поезда здоровья»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Поезда здоровья» в Белгородской области отменят на майские праздникиГладков рассказал «маленький секрет» о белгородских «Поездах здоровья»Гладков рассказал «маленький секрет» о белгородских «Поездах здоровья»
#Кристина Семенчук#Поезда здоровья#Маршрут#Пвр#СВО#Осмотр#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Мирный житель пострадал во время ночного обстрела Белгородской области
Сегодня, 06:32
У задержанного в Белгородской области подростка нашли в телефоне переписку с ВСУ
Сегодня, 07:13
Срочников в Белгородской области предложили признать участниками боевых действий
Сегодня, 06:50
Отселённым бюджетникам из Шебекинского округа сохранят заработную плату
Сегодня, 06:54
Предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого заключили под стражу
Вчера, 16:51