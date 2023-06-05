«Поезда здоровья» вернут в Белгород для осмотра отселённых жителей приграничья

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Губернатор сообщил, что с сегодняшнего дня, 5 июня, должна быть организована срочная неотложная и плановая помощь для людей старшего поколения и детей, которых вывезли из приграничных районов области. Поэтому Гладков предложил срочно снять с утверждённых маршрутов «Поезда здоровья», вернуть их в Белгород в пункты временного размещения и провести осмотр людей.
Я думаю, что это будет правильно. В противном случае, не понимая, какие есть проблемы со здоровьем у людей, можем их усилить или создать проблемы для больниц города Белгорода. Мне кажется, и то, и другое неправильно. Да, наверное, обидятся те жители сельских районов, которые ждут «Поезда здоровья», но просьба объяснить через СМИ. Я думаю, при получении информации, с чем связана задержка, жители нас простят. На работу не больше трёх-четырёх дней.
Вячеслав Гладков
Гладков также отметил, что льготники должны быть обеспечены лекарствами полностью.
Понимаем, что человек получил месячный запас лекарств и всё это осталось дома. Задача министерства здравоохранения восполнить эти запасы. Посчитаем, какая сумма необходима для решения данного вопроса. Я уверен, что деньги мы найдём.
Вячеслав Гладков