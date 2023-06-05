Под обстрелами в Новой Таволжанке остаются около ста белгородцев

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Когда были более безопасные возможности покинуть село Шебекинского округа, ей воспользовались не все. Часть жителей Новой Таволжанки против того, чтобы уехать из своих домов, даже если это грозит смертью.
По последним данным Вячеслава Гладкова, в селе находятся порядка ста местных жителей. Такая информация была несколько дней назад — позднее уточнить её не удавалось из-за напряжённой обстановки в Новой Таволжанке.
Сегодня мы пока войти туда не можем. Знаю, что около 100 человек находилось там по докладу главы округа Владимира Жданова. Но обстрелы последних двух дней нам не позволят уточнить информацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона пообещал, когда изменится ситуация в лучшую сторону, вновь вернуться к убеждению жителей Новой Таволжанки покинуть населённый пункт в целях безопасности. Ранее в селе завязался бой между украинскими диверсантами и нашими военными — шла артиллерийская дуэль.