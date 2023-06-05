По каким сёлам в Белгородской области ВСУ открыли огонь с утра

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Белгородскую область с утра обстреливают ВСУ. Атакам со стороны Украины подверглись сразу несколько муниципалитетов.
Примерно в девять часов утра ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском горокруге. Также обстрелы зафиксировали в Красном и Терезовке.
Около 11 часов утра под огнём оказалась Новая Таволжанка. Ещё противник ударил по хутору Балки и селу Первое Цепляево.
Утром под обстрелом было ещё село Цаповка в Борисовском районе. Более того, под обстрелами были ранее атакованные ДРГ сёла Козинка и Глотово в Грайворонском горокруге. Там же ВСУ атаковали село Почаево.
Добавим, что в районе 15:00 над Белгородом сработала система ПВО. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения от осколков получили две машины, в том числе автомобиль скорой помощи.