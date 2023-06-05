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По каким сёлам в Белгородской области ВСУ открыли огонь с утра

5 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI

Белгородская область снова подверглась обстрелам ВСУ

Около девяти часов утра со стороны Украины атаковали село Муром. Затем обстрелы региона продолжились. Белгородцам пришли рассылки от РСЧС.
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Обстрел

Белгородскую область с утра обстреливают ВСУ. Атакам со стороны Украины подверглись сразу несколько муниципалитетов.

Примерно в девять часов утра ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском горокруге. Также обстрелы зафиксировали в Красном и Терезовке.

Около 11 часов утра под огнём оказалась Новая Таволжанка. Ещё противник ударил по хутору Балки и селу Первое Цепляево.

Утром под обстрелом было ещё село Цаповка в Борисовском районе. Более того, под обстрелами были ранее атакованные ДРГ сёла Козинка и Глотово в Грайворонском горокруге. Там же ВСУ атаковали село Почаево.

Добавим, что в районе 15:00 над Белгородом сработала система ПВО. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения от осколков получили две машины, в том числе автомобиль скорой помощи.

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Борисовский район#Спецоперация#СВО
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