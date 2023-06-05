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Отселённым бюджетникам из Шебекинского округа сохранят заработную плату

5 июня 2023, 06:54
Фото: 1MI
Вопрос обсудили в ходе оперсовещания правительства области. Вячеслав Гладков поручил создать рабочие места в ПВР.

В ходе оперсовещания Вячеслав Гладков сообщил, что муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений сохранят зарплату.

Есть определённый объём работы, который необходимо будет выполнять на территории Белгорода, но не хватает рук. Например, дежурство в ПВР можно спокойно поручить врачам и медсёстрам Центральной районной больницы Шебекино. Это их пациенты, они всех знают. Всё будет комфортно.
Вячеслав Гладков

Губернатор посоветовал создать постоянно действующие рабочие места в каждом ПВР. Также Гладков посоветовал открыть информационный центр, в котором будут работать жители Шебекино. К примеру, работники учреждений культуры и спорта. Губернатор подчеркнул, что люди фактически не будут заниматься своей профессиональной деятельностью, но будут получать зарплату.

Медиков нельзя заставлять подметать улицы, разгружать ящики. У них другие функции. Вот коммунальные предприятия — я прошу дать распоряжение и привлечь их для работы с гуманитарной помощью. Сотрудники коммунальных предприятий могут оказать помощь в разгрузке и погрузке.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Пункты ПВР#Бюджетники#Заработная плата#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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