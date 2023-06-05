Отселённым бюджетникам из Шебекинского округа сохранят заработную плату

Губернатор посоветовал создать постоянно действующие рабочие места в каждом ПВР. Также Гладков посоветовал открыть информационный центр, в котором будут работать жители Шебекино. К примеру, работники учреждений культуры и спорта. Губернатор подчеркнул, что люди фактически не будут заниматься своей профессиональной деятельностью, но будут получать зарплату.