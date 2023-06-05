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Осколок в результате работы ПВО упал на дорогу под Белгородом, есть пострадавший

5 июня 2023, 09:00
Фото: 1MI

Гладков рассказал подробности о пострадавшем в результате обстрела под Белгородом

В Разумном осколок от сбитого предмета упал на участок дороги. В этот момент по трассе ехал автомобиль. В итоге пострадал мужчина — у него осколочное ранение. Об ударах ВСУ по Белгородскому району за минувшие сутки сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В результате ночного обстрела Белгородского района пострадал один человек. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал подробности произошедшего.

В результате работы ПВО один из осколков упал на участок дороги в Разумном. В тот момент по трассе проезжал автомобиль. В итоге один человек пострадал — у него осколочное ранение поясничного отдела. Мужчину госпитализировали.

Помимо этого, в Разумном повреждения получила теплица. Пострадали остекление и система отопления.

Ранее также сообщалось, что два самодельных взрывных устройства сбросили с беспилотников в Белгородском районе. Повреждения получил энергообъект. Отключений при этом не было.

Кроме того, 4 июня по селу Нечаевка выпустили шесть артснарядов. Обошлось без пострадавших и повреждений. В Нижнем Ольшанце задело калитку одного из домов, а в Стрелецком — кровлю.

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