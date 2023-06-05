Осколок в результате работы ПВО упал на дорогу под Белгородом, есть пострадавший

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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В результате ночного обстрела Белгородского района пострадал один человек. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал подробности произошедшего.
В результате работы ПВО один из осколков упал на участок дороги в Разумном. В тот момент по трассе проезжал автомобиль. В итоге один человек пострадал — у него осколочное ранение поясничного отдела. Мужчину госпитализировали.
Помимо этого, в Разумном повреждения получила теплица. Пострадали остекление и система отопления.
Ранее также сообщалось, что два самодельных взрывных устройства сбросили с беспилотников в Белгородском районе. Повреждения получил энергообъект. Отключений при этом не было.
Кроме того, 4 июня по селу Нечаевка выпустили шесть артснарядов. Обошлось без пострадавших и повреждений. В Нижнем Ольшанце задело калитку одного из домов, а в Стрелецком — кровлю.