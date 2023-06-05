Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
5 июня в небе над Белгородом было громко. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, система ПВО сработала по воздушной цели на подлёте к городу.
Повреждения от осколков получили две машины — легковая и автомобиль скорой помощи. Информация по разрушениям уточняется.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Громкие звуки жители Белгорода и Белгородского района услышали около 15:00. В небе заметили следы, а после белгородцы стали сообщать об обломках, найденных на разных участках.