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Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи

5 июня 2023, 12:34
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Громкие звуки белгородцы услышали в районе трёх часов дня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ПВО сработала по воздушной цели на подлёте к городу.
Сюжет
Пво

5 июня в небе над Белгородом было громко. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, система ПВО сработала по воздушной цели на подлёте к городу.

Повреждения от осколков получили две машины — легковая и автомобиль скорой помощи. Информация по разрушениям уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Громкие звуки жители Белгорода и Белгородского района услышали около 15:00. В небе заметили следы, а после белгородцы стали сообщать об обломках, найденных на разных участках.

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