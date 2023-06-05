«Мы что, в Москве?»: родители возмущены ценами в ресторанах Белгорода

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Отменить окончание учебного года стало уже традицией для учащихся как школ, так и ссузов и вузов. Традиционно, если появляется спрос, значит, есть и предложения. Однако порой ценник за празднование превышает все мыслимые ожидания.
К примеру, в редакцию Бел.Ру обратились родители, чьи дети хотели отметить окончание обучения в заведении общепита. Всего порядка чуть более 20 человек с двумя педагогами. В поиске вариантов они позвонили в рестобар «Небо». Там им ответили, что в зале мест на желаемую дату нет, и предложили снять летнюю веранду, но не несколько столов, а целую площадку. За аренду заведение попросило 400 тысяч рублей. В перерасчёте на человека — порядка 16 тысяч рублей с каждого.
«Что это за цены? Мы что, в Москве находимся? В прошлом году дети снимали отдельную комнату за 5000 рублей в заведении. А здесь 400 тысяч рублей!», — возмутилась мама ученицы колледжа в Белгороде.
Примечательно, но в период новогодних корпоративов в рестобаре «Небо» ценник был вполне адекватным — от 2800 рублей с человека.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, насколько изменилась стоимость празднования торжества в Белгороде за последние пять месяцев. Традиционно, в большинстве заведений оплата за одного человека предусматривает еду и минимальный набор напитков. При этом алкоголь и фрукты разрешается приносить с собой.
К примеру, в грузинском ресторана «Мамука» в конце декабря цена за одну персону в период новогодних корпоративов составляла 4000 рублей. В настоящее время, чтобы отметить окончание учебного года, стоимость составляет 3500 рублей. При этом алкоголь можно приносить свой.
В ресторане «Аустерия» за одну персону просят от 2500 рублей, а в ресторане «Зима» в начале июня посидеть компанией можно за 2500 рублей с человека. В настоящее время это один из самых дешёвых вариантов, хотя ещё в декабре прошлого года за персону просили от 3000 рублей.
Отметить окончание учебного года, к примеру, можно и ближе к природе. Так, стоимость аренды большой беседки на базе отдыха «Алые паруса» в Белгороде составляет 15 тысяч рублей. При этом не стоит забывать о том, что ко всему прочему необходимо купить еду и напитки. К слову, в канун нового года на базе отдыха предлагали провести корпоратив стоимостью от 3000 рублей за человека.
Таким образом, не все известные заведения Белгорода повысили цены на проведение торжеств за последние пять месяцев. В некоторых ресторанах он наоборот даже немного упал. При этом в любом случае на компанию даже из 20 человек несколько часов праздника (при учёте только оплаты услуг ресторана) обойдётся минимум в 50 тысяч рублей. Если к стоимости добавить фрукты, напитки и алкоголь — смело к цифре можно добавлять около 20% от начальной стоимости.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру решили подсчитать расходы на организацию праздника для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Судя по ответам читателей, большинство на выпускной в 2023 году потратят от 10 до 15 тысяч рублей. Ещё шестая часть опрошенных готовы выложить из семейного бюджета на торжество от 15 до 25 тысяч рублей и примерно столько же — от 25 до 40 тысяч рублей. Практически «золотым» выпускной будет у трети читателей (или их детей), которые потратят на праздник более 40 тысяч рублей.
Всего в текущем году в Белгородской области выпускаются 5,7 тысяч 11-классников и 16,5 тысяч 9-классников. Вместо очных торжественных линеек с шарами, цветами и поздравлениями, в школах прошли онлайн-трансляции с записью праздника.
Как ранее сообщил министр образования области Андрей Милёхин, власти предпринимают все меры для проведения выпускного, а последние звонки заранее никто не планировал отменять. Это вынужденная мера.