«Мы что, в Москве?»: родители возмущены ценами в ресторанах Белгорода

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру решили подсчитать расходы на организацию праздника для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Судя по ответам читателей, большинство на выпускной в 2023 году потратят от 10 до 15 тысяч рублей. Ещё шестая часть опрошенных готовы выложить из семейного бюджета на торжество от 15 до 25 тысяч рублей и примерно столько же — от 25 до 40 тысяч рублей. Практически «золотым» выпускной будет у трети читателей (или их детей), которые потратят на праздник более 40 тысяч рублей.