Молодой водитель в Белгородской области сбил на дороге троих детей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В Чернянке в аварии пострадали три девочки. Их сбили на пешеходном переходе.
Накануне 21-летний водитель Kia наехал на девочек пяти, шести и десяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Более того, он был оборудован искусственными неровностями.
В момент происшествия мать девочек находилась рядом с проезжей частью. Детей с травмами госпитализировали.
Как установили правоохранители, водитель, наехавший на девочек, был трезв. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний мальчик пострадал в ДТП с КамАЗом в Старом Осколе. Мальчик упал с велосипеда под заднее колесо грузовика. Ребёнка направили в больницу.