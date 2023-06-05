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Молодой водитель в Белгородской области сбил на дороге троих детей

5 июня 2023, 07:44
Фото: 1MI
ДТП произошло в Чернянке. Три девочки попали в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Дети

В Чернянке в аварии пострадали три девочки. Их сбили на пешеходном переходе.

Накануне 21-летний водитель Kia наехал на девочек пяти, шести и десяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Более того, он был оборудован искусственными неровностями.

В момент происшествия мать девочек находилась рядом с проезжей частью. Детей с травмами госпитализировали.

Как установили правоохранители, водитель, наехавший на девочек, был трезв. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний мальчик пострадал в ДТП с КамАЗом в Старом Осколе. Мальчик упал с велосипеда под заднее колесо грузовика. Ребёнка направили в больницу.

Четырёхлетний ребёнок попал под КамАЗ в Старом Осколе
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянка#Дети#Происшествия#ДТП#Авария#Пострадавшие
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