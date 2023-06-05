Металлоинвест профинансировал строительство спортивно-игрового комплекса в Губкине

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Инвестиции Компании в проект составили 8 млн рублей. Средства выделены в рамках программы социально-экономического партнёрства (СЭП) с правительством Белгородской области.
«С инициативой строительства площадки выступили жители этого района. Идею поддержала лебединский депутат Елена Важенина. Благодаря этому проект был включен в программу мероприятий СЭП и получил финансирование со стороны Металлоинвеста, — отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов. — Строительство комплекса — наглядный пример открытого и эффективного взаимодействия местных сообществ, органов власти и Компании. С каждым реализованным проектом Губкин становится более комфортным, привлекательным для жителей и гостей города».
Проект комплекса был включён во всероссийскую программу «Пять шагов для городов», направленную на качественное изменение городской среды и формирование активного городского сообщества. Специалисты программы помогли организаторам с подготовкой проекта, выбором тренажёров и игровых форм, с учётом их специфики и доступности маломобильными гражданами.
Спортивно-игровой комплекс расположился на одной из центральных улиц города — ул. Лазарева. Его проектирование и строительство выполнялось с учётом мнений и предложений губкинцев. Все элементы смонтированы в соответствии с требованиями безопасности и общепринятыми спортивным стандартам.
В честь открытия комплекса волонтёры Лебединского ГОКа совместно с центром внешкольной работы «НеШкола» организовали для всех детей увлекательные подвижные игры, провели спортивные состязания, творческие мастер-классы и другие активности.