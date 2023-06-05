Металлоинвест профинансировал строительство спортивно-игрового комплекса в Губкине

«С инициативой строительства площадки выступили жители этого района. Идею поддержала лебединский депутат Елена Важенина. Благодаря этому проект был включен в программу мероприятий СЭП и получил финансирование со стороны Металлоинвеста, — отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов. — Строительство комплекса — наглядный пример открытого и эффективного взаимодействия местных сообществ, органов власти и Компании. С каждым реализованным проектом Губкин становится более комфортным, привлекательным для жителей и гостей города».