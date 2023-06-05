Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Изображение материала

Металлоинвест профинансировал строительство спортивно-игрового комплекса в Губкине

5 июня 2023, 14:23
Фото: Металлоинвест
При финансовой поддержке Металлоинвеста в Губкине построен современный спортивно-игровой комплекс, включающий в себя футбольно-баскетбольную площадку, уличные тренажёры, игровые элементы, доступные для детей с ограничениями по здоровью.

Инвестиции Компании в проект составили 8 млн рублей. Средства выделены в рамках программы социально-экономического партнёрства (СЭП) с правительством Белгородской области.

«С инициативой строительства площадки выступили жители этого района. Идею поддержала лебединский депутат Елена Важенина. Благодаря этому проект был включен в программу мероприятий СЭП и получил финансирование со стороны Металлоинвеста, — отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов. — Строительство комплекса — наглядный пример открытого и эффективного взаимодействия местных сообществ, органов власти и Компании. С каждым реализованным проектом Губкин становится более комфортным, привлекательным для жителей и гостей города».

Проект комплекса был включён во всероссийскую программу «Пять шагов для городов», направленную на качественное изменение городской среды и формирование активного городского сообщества. Специалисты программы помогли организаторам с подготовкой проекта, выбором тренажёров и игровых форм, с учётом их специфики и доступности маломобильными гражданами.

Спортивно-игровой комплекс расположился на одной из центральных улиц города — ул. Лазарева. Его проектирование и строительство выполнялось с учётом мнений и предложений губкинцев. Все элементы смонтированы в соответствии с требованиями безопасности и общепринятыми спортивным стандартам.

В честь открытия комплекса волонтёры Лебединского ГОКа совместно с центром внешкольной работы «НеШкола» организовали для всех детей увлекательные подвижные игры, провели спортивные состязания, творческие мастер-классы и другие активности.

Корпоративные волонтёры Металлоинвеста приняли участие в акции «Марафон рек»
Узнать подробнее
Читайте также:
Металлоинвест огласил победителей конкурса «Вместе! С моим городом» – 2023Волонтеры Металлоинвеста присоединились к федеральной акции «Марафон рек»Как отметили День Победы в городах Металлоинвеста
#Кристина Семенчук#Металлоинвест#Площадка#Финансирование#Строительство#Город#Белгородская область
Подпишитесь
14-летнего белгородца контузило во время обстрела
Сегодня, 17:42
Кот без еды и безработица: с какими проблемами столкнулись эвакуированные шебекинцы
Сегодня, 14:55
«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья
Сегодня, 12:59
Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
Сегодня, 11:08
Над Белгородом сбили три воздушные цели
Сегодня, 17:21
Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области
Сегодня, 11:10