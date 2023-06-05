Маковский провёл специальный Штаб по состоянию энергокомплекса в Шебекинском районе

«Заслушал доклады ключевых руководителей с мест событий, из Белгородской области, где сам был на этой неделе. Сложившаяся обстановка тяжелая, но управляемая. Наши действия сейчас направлены на реализацию мер по скорейшему восстановлению энергоснабжения, но, в первую очередь, — на обеспечение безопасных условий труда в условиях непростой ситуации. Разработан четкий план действий, согласно которому в кратчайшие сроки будут выполнены аварийно-восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка», — сказал Игорь Маковский.