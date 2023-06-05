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Маковский провёл специальный Штаб по состоянию энергокомплекса в Шебекинском районе

5 июня 2023, 08:00
Фото: «Россети Центр»
3 июня состоялось экстренное заседание специального оперативного штаба под руководством генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.
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СВО

На заседании рассматривали вопросы оценки оперативной обстановки Шебекинского района Белгородской области и формирования плана аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе.

Был принят ряд конкретных решений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности работников компании, задействованных в восстановлении электроснабжения Шебекинского района Белгородской области.

«Заслушал доклады ключевых руководителей с мест событий, из Белгородской области, где сам был на этой неделе. Сложившаяся обстановка тяжелая, но управляемая. Наши действия сейчас направлены на реализацию мер по скорейшему восстановлению энергоснабжения, но, в первую очередь, — на обеспечение безопасных условий труда в условиях непростой ситуации. Разработан четкий план действий, согласно которому в кратчайшие сроки будут выполнены аварийно-восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка», — сказал Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на передовой надёжного энергоснабжения
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#Кристина Семенчук#Игорь Маковский#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Россети#Штаб#Заседание#Шебекино
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