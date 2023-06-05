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Курские власти опасаются развития событий, как в Белгородской области

5 июня 2023, 09:44
Фото: 1MI
Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что обеспечение безопасности и поддержка приграничья являются первостепенной задачей. Соседний регион оказывает поддержку Белгородской области, но опасается развития такого же сценария. Подробности сообщают «Курские известия».
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СВО

Власти Курской области опасаются появления таких же событий, как в Белгородской, поэтому усиливают оказание помощи своему региону. Обеспечение безопасности и поддержка приграничья региона являются первостепенной задачей, заявил курский губернатор Роман Старовойт во время еженедельной планёрки.

По словам главы региона, власти находятся с постоянном контакте с Минобороны и пограничниками. Встречался Старовойт с жителями приграничья и главами местных поселений. Область готова принять людей в пунктах временного размещения, но пока куряне отказываются. Даже те, чьи сёла попадают под обстрелы, пишет издание.

Старовойт заявил, что в регионе переживают за Белгородскую область.

Конечно, мы переживаем и поддерживаем Белгородскую область, я с Гладковым на связи каждый день. По моему поручению комитет региональной безопасности выезжал в Белгород, мы готовы оказать поддержку, по некоторым направлениям уже оказываем. Но понимаем, что развитие событий у нас может быть примерно таким же, поэтому усиливаем оказание помощи Курской области.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Роман Старовойт#Вячеслав Гладков#СВО#Приграничье#Обстрелы#Спецоперация#Черноземье
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