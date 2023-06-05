Курские власти опасаются развития событий, как в Белгородской области

По словам главы региона, власти находятся с постоянном контакте с Минобороны и пограничниками. Встречался Старовойт с жителями приграничья и главами местных поселений. Область готова принять людей в пунктах временного размещения, но пока куряне отказываются. Даже те, чьи сёла попадают под обстрелы, пишет издание.