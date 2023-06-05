Курские власти опасаются развития событий, как в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Власти Курской области опасаются появления таких же событий, как в Белгородской, поэтому усиливают оказание помощи своему региону. Обеспечение безопасности и поддержка приграничья региона являются первостепенной задачей, заявил курский губернатор Роман Старовойт во время еженедельной планёрки.
По словам главы региона, власти находятся с постоянном контакте с Минобороны и пограничниками. Встречался Старовойт с жителями приграничья и главами местных поселений. Область готова принять людей в пунктах временного размещения, но пока куряне отказываются. Даже те, чьи сёла попадают под обстрелы, пишет издание.
Старовойт заявил, что в регионе переживают за Белгородскую область.
Конечно, мы переживаем и поддерживаем Белгородскую область, я с Гладковым на связи каждый день. По моему поручению комитет региональной безопасности выезжал в Белгород, мы готовы оказать поддержку, по некоторым направлениям уже оказываем. Но понимаем, что развитие событий у нас может быть примерно таким же, поэтому усиливаем оказание помощи Курской области.
Роман Старовойт, губернатор Курской области