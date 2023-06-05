Кот без еды и безработица: с какими проблемами столкнулись эвакуированные шебекинцы

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Наталья Бондаренко из Масловой Пристани работала в Шебекино. Женщина сообщила, что «сидит дома», так как сейчас из-за ситуации работать невозможно, а в другое место не устроишься — автобусы не ходят.
У людей кредиты, коммуналка, — её никто не отменял, детей кормить надо будет, что делать, подскажите?
Наталья Бондаренко
Женщине уже ответил аккаунт администрации Шебекинского горокруга: выяснилось, что в данный момент прорабатывается возможность предоставления кредитных каникул для местных жителей.
Отметим, что помочь обещали шебекинцам сегодня и с работой. Как рассказала министр Елена Батанова, первое, что необходимо сделать в этом направлении, — собрать полный банк граждан, временно покинувших территорию. На данный момент, по словам чиновницы, в банке вакансий уже более 20 тыс. предложений.
О похожей проблеме отписала и Оксана Косицина, гендиректор шебекинской фирмы ООО «Аллнекс Белгород». По словам женщины, бизнес на две трети остановился, денег осталось максимум на месяц, а кредиты и ипотеки никто не отменял.
Весь бизнес стоит в Шебекино. Даже если всё нормализуется в течение месяца, бизнес ещё нужно восстановить, время и средства, и не факт, что клиенты вернутся! Сейчас они ищут аналоги и вполне с этими аналогами потом и останутся. То есть, чтобы всё восстановить, весь цикл производственный, нужно будет полгода минимум. А людям надо на что-то жить и кредиты платить, ипотеки.
Оксана Косицина
Оперштаб ответил предпринимателю, что частным лицам по вопросам кредитов необходимо обратиться в банк. Представителям бизнеса же стоит позвонить по номерам 32-35-71 или 35-62-65 в Минэкономразвития области.
Сергей Павлов написал в комментариях Гладкова, что его кот остался в квартире в Шебекино. Вывезти животное якобы не могут: Сергею отвечают, что «забирают только тех, кто на руках».
Я понимаю, что есть много других проблем, связанных с жителями, но животные поумирают голодной смертью. Помогите решить проблему.
Сергей Павлов
Сам Сергей находится, по его словам, очень далеко, за семь часовых поясов, — кота он забрать тоже не может. Мама же его, присматривающая за питомцем, незадолго до обстрелов оказалась в больнице.
Мужчине ответили в оперштабе: по их данным, домашние питомцы будут эвакуированы в Яковлевский приют. Также на связь вышел Дмитрий Кравцов: заместитель начальника управления ветеринарии Белгородской области отметил, что вывоз начнётся тогда, когда позволит обстановка.
Жительница Шебекино Светлана Хохлова сообщила, что местные школы не успели выдать детям аттестаты, а детям нужно поступать в вузы и учиться дальше.
Как это будет решаться? Нам нужно думать о дальнейшем образовании.
Светлана Хохлова
На жалобу Светланы ответил министр образования региона Андрей Милёхин.
Аттестаты будут выданы всем выпускникам. Информацию о месте и дате выдачи документов Вам сообщат классные руководители.
Отметим, что сегодня Милёхин также комментировал попадание детей из Шебекино в лагерь с плохими условиями в Калужской области.
С таким вопросом к губернатору обратилась Александра Коптева. Женщина также поинтересовалась, почему, по её мнению, территориальную самооборону не обеспечивают всем необходимым.
Есть ли им какие-то выплаты, в том числе быстрое восстановление документов? Без оплаты штрафов, разумеется.
Александра Коптева
Администрация ответила женщине, что вопрос по единовременной выплате находится на рассмотрении. Кроме того, в каждом ПВР с сегодняшнего дня будет размещён сотрудник МФЦ для консультаций. Для уточнения информации можно позвонить на номер «122».