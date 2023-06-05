Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Изображение материала

Количество разрушенных домов в Белгородской области трудно подсчитать из-за обстрелов

5 июня 2023, 14:20
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом сообщила в ходе брифинга министр строительства области Оксана Козлитина.

По словам Оксаны Козлитиной, число учтённых пострадавших домовладений из-за обстрелов остаётся прежним — 1765 домов. Оценить ущерб от обстрелов пока невозможно в Шебекинском и Грайворонском округах.

Также известно, что за текущую неделю 15 собственникам были вручены уведомления о возможности получить новое жильё взамен разрушенного. Согласились на получение данного вида компенсации за неделю ещё от 39 человек. Всего желание получить новые домовладения взамен утраченных изъявили 1242 собственника. С конкретным жильём за прошедшую неделю определились ещё 30 семей.

Читайте также:
Гладков: Осмотр разрушений в Шебекино возможен только из быстро едущей машиныБелгородцы вернулись в разрушенный дом в Шебекино, чтобы забрать котаПорядка 60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного ВСУ
#Алина Харина#Приграничье#Дома#Разрушения#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
Подпишитесь
14-летнего белгородца контузило во время обстрела
Сегодня, 17:42
Кот без еды и безработица: с какими проблемами столкнулись эвакуированные шебекинцы
Сегодня, 14:55
«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья
Сегодня, 12:59
Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
Сегодня, 11:08
Над Белгородом сбили три воздушные цели
Сегодня, 17:21
Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области
Сегодня, 11:10