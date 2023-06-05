Количество разрушенных домов в Белгородской области трудно подсчитать из-за обстрелов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По словам Оксаны Козлитиной, число учтённых пострадавших домовладений из-за обстрелов остаётся прежним — 1765 домов. Оценить ущерб от обстрелов пока невозможно в Шебекинском и Грайворонском округах.
Также известно, что за текущую неделю 15 собственникам были вручены уведомления о возможности получить новое жильё взамен разрушенного. Согласились на получение данного вида компенсации за неделю ещё от 39 человек. Всего желание получить новые домовладения взамен утраченных изъявили 1242 собственника. С конкретным жильём за прошедшую неделю определились ещё 30 семей.