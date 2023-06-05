Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Изображение материала

Какие профессии выбирают абитуриенты в Белгороде в 2023 году — список популярных

5 июня 2023, 07:34
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Летом в вузах страны стартует приёмная компания. Бел.Ру выяснило, какие профессии чаще всего выбирают абитуриенты Белгорода.

Как Бел.Ру сообщили в НИУ «БелГУ», по итогам приёмных кампаний последних лет наблюдается повышенный интерес абитуриентов к таким специальностям, как:

  • педагогическое образование,
  • инженерные направления,
  • юридические направления,
  • IT-направления,
  • традиционно все медицинские специальности.

Кроме того, среди абитуриентов набирают популярность международные отношения.

По итогам обучения по специальности устраиваются 90% выпускников, сообщили в вузе. Более 70% студентов имеют оплачиваемую работу уже во время учёбы — начиная с 3-го курса.

В университете отметили, что приём документов на первый курс среднего профессионального образования в колледжи НИУ «БелГУ» на все формы обучения начинается 13 июня 2023 года. Завершится он — 15 августа 2023 года.

Что касается БГТУ им. Шухова, то по итогам 2022 года больше всего студентов поступило на следующие направления очного обучения бакалавриата:

  • строительство, 59 человек;
  • технологические машины и оборудование, 55 человек;
  • экономика, 59 человек;
  • архитектура, 39 человек;
  • менеджмент, 24 человека.

Также по итогам прошлых лет наиболее востребованы такие направления обучения, как «Градостроительство», «Программная инженерия», «Машиностроение», «Химическая технология», «Бизнес-информатика», «Менеджмент».

Прием документов по программам среднего профессионального образования начинается 20 июня 2023 года. Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2023 года.

Читайте также:
БГТУ имени Шухова вошёл в топ-20 вузов РоссииВузы Белгорода: выбор будущей профессии после 11 классаБелГУ возвращается к очному обучению?
#Артем Черненко#Вуз#БелГУ#Бгту#Общество#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь
Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи
Сегодня, 12:34
Владельцы Белгородской области. Бывший губернатор Савченко
Сегодня, 11:37
«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья
Сегодня, 12:59
Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области
Сегодня, 11:08
Белгород снова в ТОПе. Микрорайон «Восточный» стал лучшим жилым комплексом в ЦФО
Сегодня, 12:08
Пригожин и Кадыров заявили о своей готовности прийти на помощь Белгородской области
Сегодня, 11:10