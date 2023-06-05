Какие профессии выбирают абитуриенты в Белгороде в 2023 году — список популярных

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как Бел.Ру сообщили в НИУ «БелГУ», по итогам приёмных кампаний последних лет наблюдается повышенный интерес абитуриентов к таким специальностям, как:
Кроме того, среди абитуриентов набирают популярность международные отношения.
По итогам обучения по специальности устраиваются 90% выпускников, сообщили в вузе. Более 70% студентов имеют оплачиваемую работу уже во время учёбы — начиная с 3-го курса.
В университете отметили, что приём документов на первый курс среднего профессионального образования в колледжи НИУ «БелГУ» на все формы обучения начинается 13 июня 2023 года. Завершится он — 15 августа 2023 года.
Что касается БГТУ им. Шухова, то по итогам 2022 года больше всего студентов поступило на следующие направления очного обучения бакалавриата:
Также по итогам прошлых лет наиболее востребованы такие направления обучения, как «Градостроительство», «Программная инженерия», «Машиностроение», «Химическая технология», «Бизнес-информатика», «Менеджмент».
Прием документов по программам среднего профессионального образования начинается 20 июня 2023 года. Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2023 года.