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Гладков: Осмотр разрушений в Шебекино возможен только из быстро едущей машины

5 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI

Разрушения в Шебекино за неделю превысили показатели предыдущих шести месяцев

Статистику озвучил глава муниципалитета Владимир Жданов. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что общий ущерб пока оценить невозможно, а визуальный осмотр можно провести только из быстро проезжающего автомобиля.

По данным Жданова, за прошедшую неделю с учётом непростой ситуации в Шебекинском горокруге было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частых жилых домов. С учётом ранее повреждённых домовладений общее количество разрушенных жилых помещений составило 2464. Это 1521 квартира и 943 частных дома.

При этом оценить ущерб власти не могут в трёх населённых пунктах — Шебекино, Новая Таволжанка, Муром. Что касается Графовки и Архангельского, там восстановление идёт. Жданов отметил, что в данных населённых пунктах повреждения были незначительные.

Мы не понимаем общий объём ущерба. Визуальный осмотр мы можем провести только из быстро проезжающего автомобиля. Поквартирный и подомовой обход мы не проводили.
Вячеслав Гладков

Жданов отметил, что в субботу, 3 июня, выезжали специалисты и провели осмотр. Но каждый день муниципалитет прирастает по количеству повреждённого жилья и есть дома, в которые зафиксированы повторные прилёты.

Как сообщил замгубернатора Константин Полежаев, провести осмотр полностью невозможно. Часть домов повреждены до такой степени, что необходимо заключение эксперта о пригодности для проживания.

Всего в Шебекино полностью уничтожен один дом на ул. Московская, 9. В пяти домах повреждены несущие конструкции. Что касается общежития, там повреждения получила только крыша.

По поводу района ИЖС, точного количества разрушенных домов нет.

Гладков про Шебекино: «Общий объём повреждений оценить пока достаточно сложно»
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