Гладков: Осмотр разрушений в Шебекино возможен только из быстро едущей машины

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По данным Жданова, за прошедшую неделю с учётом непростой ситуации в Шебекинском горокруге было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частых жилых домов. С учётом ранее повреждённых домовладений общее количество разрушенных жилых помещений составило 2464. Это 1521 квартира и 943 частных дома.
При этом оценить ущерб власти не могут в трёх населённых пунктах — Шебекино, Новая Таволжанка, Муром. Что касается Графовки и Архангельского, там восстановление идёт. Жданов отметил, что в данных населённых пунктах повреждения были незначительные.
Мы не понимаем общий объём ущерба. Визуальный осмотр мы можем провести только из быстро проезжающего автомобиля. Поквартирный и подомовой обход мы не проводили.
Вячеслав Гладков
Жданов отметил, что в субботу, 3 июня, выезжали специалисты и провели осмотр. Но каждый день муниципалитет прирастает по количеству повреждённого жилья и есть дома, в которые зафиксированы повторные прилёты.
Как сообщил замгубернатора Константин Полежаев, провести осмотр полностью невозможно. Часть домов повреждены до такой степени, что необходимо заключение эксперта о пригодности для проживания.
Всего в Шебекино полностью уничтожен один дом на ул. Московская, 9. В пяти домах повреждены несущие конструкции. Что касается общежития, там повреждения получила только крыша.
По поводу района ИЖС, точного количества разрушенных домов нет.