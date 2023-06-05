Гладков: Осмотр разрушений в Шебекино возможен только из быстро едущей машины

По данным Жданова, за прошедшую неделю с учётом непростой ситуации в Шебекинском горокруге было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частых жилых домов. С учётом ранее повреждённых домовладений общее количество разрушенных жилых помещений составило 2464. Это 1521 квартира и 943 частных дома.