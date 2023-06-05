Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области

В Сети распространяется видео якобы с эфира воронежской радиостанции, где сообщается, что в Белгородскую, Курскую и Брянскую область вторглись украинские войска. Также в сообщении указывается, что в этих областях введено военное положение, а жителей территорий просят эвакуироваться вглубь России. Также сообщалось, что сегодня будет подписан приказ о всеобщей мобилизации. Эта информация является фейком, сообщили в оперштабе.