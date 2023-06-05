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Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области

5 июня 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Сети распространилась ложная информация о введении военного положения, эвакуации и мобилизации. Слухи опровергли в оперштабе Белгородской области.
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Фейк

В Сети распространяется видео якобы с эфира воронежской радиостанции, где сообщается, что в Белгородскую, Курскую и Брянскую область вторглись украинские войска. Также в сообщении указывается, что в этих областях введено военное положение, а жителей территорий просят эвакуироваться вглубь России. Также сообщалось, что сегодня будет подписан приказ о всеобщей мобилизации. Эта информация является фейком, сообщили в оперштабе.

Цель сообщения — посеять панику среди белгородцев. Оперштаб призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Отметим, что информацию также опровергло правительство Воронежской области, где активно распространяется это видео.

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#Фейковые новости#Общество#Фейк#Белгородская область#Оперштаб#Алина Харина
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