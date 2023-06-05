Фейк: Путин сообщил о введении военного положения в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Сети распространяется видео якобы с эфира воронежской радиостанции, где сообщается, что в Белгородскую, Курскую и Брянскую область вторглись украинские войска. Также в сообщении указывается, что в этих областях введено военное положение, а жителей территорий просят эвакуироваться вглубь России. Также сообщалось, что сегодня будет подписан приказ о всеобщей мобилизации. Эта информация является фейком, сообщили в оперштабе.
Цель сообщения — посеять панику среди белгородцев. Оперштаб призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Отметим, что информацию также опровергло правительство Воронежской области, где активно распространяется это видео.