ЕР: Военным в зону спецоперации передали квадрокоптеры и противодронные комплексы

«Региональное и местные отделения партии с самого начала проведения СВО оперативно подключились к помощи нашим бойцам. В стороне никто не остался: партийцы, депутаты всех уровней, сторонники, молодогвардейцы — все, как один, работают на общее благо, помогают бойцам тем, чем могут и что действительно необходимо. Партия стала площадкой, которая объединила всех желающих помочь, в том числе бизнес-сообщество, волонтерские группы, активистов и просто неравнодушных граждан: кто-то занимается изготовлением маскировочных сетей и окопных свечей, а кто-то приносит необходимые ребятам вещи. Продукты питания, медикаменты, одежду, спецснаряжение, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты и многое другое партийцы передают не только бойцам, которые защищают государственные границы в пределах нашего региона, но также и лично передают гуманитарные грузы тем, кто сейчас находится в Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.