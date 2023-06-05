ЕР: Военным в зону спецоперации передали квадрокоптеры и противодронные комплексы

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как передает издание rostovgazeta.ru, на фронт также передали экипировку для участников боевых действия и автомобили, оснащенные ремкомплектами.
Глава фонда «Наша Правда» Александр Бровченко рассказал, что в зону спецоперации при поддержке организации переданы средства и спецтехника стоимостью почти 500 млн рублей. «Наша Правда» будет направлять помощь в зону СВО и в дальнейшем. Содействие в этом деле фонду окажет ЕР, в частности — молодежное движение «Молодая Гвардия Единой России».
Начиная с апреля единороссы и «Наша Правда» совместными усилиями передали помощь 1-му армейскому корпусу Донецкой народной республики. Получили ее также и другие подразделения, среди которых — воинские части ВДВ, 58-я армия, 4-я армия Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Противопожарную технику и квадроциклы с прицепами доставили в штаб ВДВ в начале июня.
Подразделения 58-й армии в Бердянске получили средства связи, а в Луганске военных из войсковой части 33000 снабдили антидроновыми ружьями. Машины высокой проходимости поступили в войсковую часть Херсонской области.
Оборудование для разведки, квадроциклы, машины повышенной проходимости, позволяющие быстро добраться до линии передовой и эвакуировать раненых — все это доставляется в зону СВО при поддержке ЕР. Об этом сообщил руководитель центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин. Кроме этого, партия помогает с радиостанциями и средствами электронной борьбы. Благодаря такой поддержке наши бойцы могут вовремя обнаруживать вражеские беспилотники. Работа ведется и с командирами военных подразделений. Достоверно известно, что вся помощь точно доходит до передовой.
В общей сложности партия собрала на помощь фронту уже более 7 млрд рублей с начала СВО, подытожил Сидякин.
Подписание соглашения между «Единой Россией» и фондом «Наша Правда» о помощи бойцам в зоне спецоперации было подписано 18 апреля. Документ также предполагает поддержку жителей присоединенных регионов. В соответствии с соглашением, помощь предоставляется в виде доставки гуманитарных грузов, лекарственных средств, оборудования, работы волонтеров ЕР в зоне СВО и в новых регионах, сообщается на сайте партии ER.RU.
«Региональное и местные отделения партии с самого начала проведения СВО оперативно подключились к помощи нашим бойцам. В стороне никто не остался: партийцы, депутаты всех уровней, сторонники, молодогвардейцы — все, как один, работают на общее благо, помогают бойцам тем, чем могут и что действительно необходимо. Партия стала площадкой, которая объединила всех желающих помочь, в том числе бизнес-сообщество, волонтерские группы, активистов и просто неравнодушных граждан: кто-то занимается изготовлением маскировочных сетей и окопных свечей, а кто-то приносит необходимые ребятам вещи. Продукты питания, медикаменты, одежду, спецснаряжение, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты и многое другое партийцы передают не только бойцам, которые защищают государственные границы в пределах нашего региона, но также и лично передают гуманитарные грузы тем, кто сейчас находится в Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.