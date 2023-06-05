Девять снарядов выпустили по КПП в приграничье Белгородской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Грайворонском горокруге 4 июня по территории КПП выпустили девять миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
По селу Глотово в тот же день выпустили 14 миномётных снарядов, а в Козинке зафиксировали 11 прилётов. В обоих случаях раненых мирных жителей нет. В Козинке в результате происшествия сгорел сарай в одном из дворов.
Помимо этого, под обстрел за минувшие сутки попал Валуйский горокруг. По селу Вериговка выпустили десять миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
В Волоконовском районе в тот же день обстреляли хутор Старый и Тишанку. В населённых пунктах зафиксировали три и шесть прилётов соответственно. Пострадавших нет.
Кроме того, из миномёта ВСУ накануне обстреляли село Казачье Рудченское в Борисовском районе. Пострадавших и разрушений нет.