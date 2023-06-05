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Девять снарядов выпустили по КПП в приграничье Белгородской области

5 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI
Происшествие случилось накануне в Грайворонском горокруге. Пострадавших и разрушений нет. Помимо этого, ВСУ нанесли удары по населённым пунктам Борисовского и Волоконовского районов, Валуйского горокруга.
Сюжет
Обстрел

В Грайворонском горокруге 4 июня по территории КПП выпустили девять миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По селу Глотово в тот же день выпустили 14 миномётных снарядов, а в Козинке зафиксировали 11 прилётов. В обоих случаях раненых мирных жителей нет. В Козинке в результате происшествия сгорел сарай в одном из дворов.

Помимо этого, под обстрел за минувшие сутки попал Валуйский горокруг. По селу Вериговка выпустили десять миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе в тот же день обстреляли хутор Старый и Тишанку. В населённых пунктах зафиксировали три и шесть прилётов соответственно. Пострадавших нет.

Кроме того, из миномёта ВСУ накануне обстреляли село Казачье Рудченское в Борисовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ за день выпустили по Шебекинскому горокругу 611 снарядов
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