Денис Буцаев: К строительным работам по экопромпаркам приступят в июне

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Об этом глава РЭО сообщил, выступая на пленарном заседании «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества» форума «Экология».
В числе прочего Денис Буцаев рассказал участникам заседания о реализации на территории Российской Федерации масштабного инфраструктурного проекта, в рамках которого в каждом федеральном округе страны будет построено восемь экопромышленных парков. Их будущие участники уже прошли процедуру оформления, проектно-сметная документация подготовлена, осуществлена экспертиза. Разрешение на строительство еще ожидается по двум объектам, тогда как по всем остальным площадкам оно получено. Согласно плану, к строительству приступят в июне текущего года, а в 2024 году все экотехнопарки, на территории которых будет размещено около 40 предприятий-резидентов, будут сданы в эксплуатацию. Об этом информирует gorod55.ru.
Формирование экономики замкнутого цикла в России, по мнению гендиректора РЭО, станет важным этапом на пути к реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Десятки перспективных проектов уже запущены и с успехом реализуются на территории нашей страны. Среди них — крупнейший подмосковный завод по переработке полимерных материалов.
В России ускоренными темпами идет строительство предприятий по обработке ТКО, тогда как планы по построению экономики замкнутого цикла остались прежними. Глава РЭО пообещал, что запланированные значения, которые были установлены для 2024 года в рамках федерального проекта, будут достигнуты в обозначенные сроки. Денис Буцаев также подчеркнул, что, невзирая на множество сложностей, реформа и построение системы инфраструктуры в сфере обращения с отходами не стоит на месте, а развивается. Речь идет о сфере обращения с ТКО, отходами сельскохозяйственной и других видов промышленности, а также строительными отходами. В свою очередь, со стороны государства не прекращается всесторонняя поддержка данной отрасли.
5−6 июня в Москве проходит XIV Международный форум «Экология». Рассчитанная на два дня деловая программа состоит примерно из 30 секций. Среди участников мероприятия — представители бизнес-структур, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно на полях форума встречаются более 1000 человек из всех российских регионов и нескольких зарубежных стран.