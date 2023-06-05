Денис Буцаев: К строительным работам по экопромпаркам приступят в июне

В числе прочего Денис Буцаев рассказал участникам заседания о реализации на территории Российской Федерации масштабного инфраструктурного проекта, в рамках которого в каждом федеральном округе страны будет построено восемь экопромышленных парков. Их будущие участники уже прошли процедуру оформления, проектно-сметная документация подготовлена, осуществлена экспертиза. Разрешение на строительство еще ожидается по двум объектам, тогда как по всем остальным площадкам оно получено. Согласно плану, к строительству приступят в июне текущего года, а в 2024 году все экотехнопарки, на территории которых будет размещено около 40 предприятий-резидентов, будут сданы в эксплуатацию. Об этом информирует gorod55.ru.