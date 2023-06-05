«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья

«Чего вы… прямо я тут расстроилась с вами! А так-то ничего было, уже привыкли. Живая буду. И как я всё побросаю? На меня оставили соседи сколько. Там, наверху, и кабан, и собака, овчарка здоровая, и куры», — продолжила пожилая белгородка.