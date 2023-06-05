«Буду в подвале сидеть, пока не сдохну»: почему белгородцы не уезжают из приграничья

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Журналисты «Коммерсанта» побывали в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Там завязался бой с украинской ДРГ. В окрестностях села шла артиллерийская дуэль — снаряды буквально свистели у журналистов над головой. Несмотря на это, некоторые жители до сих пор остаются в селе и не уезжают. Почему — рассказали в репортаже.
Приехавшие журналисты встретили местную жительницу. Она сидела на скамейке и даже не пряталась, несмотря на раздававшиеся взрывы. У женщины поинтересовались, почему она не уезжает, ведь в Белгороде есть ПВР. Журналисты звали Лидию Алексеевну с собой. Она разволновалась, спрашивала, как же получать пенсию.
Несмотря на уговоры, пенсионерка никуда ехать не решилась. Даже позвала супруга Сергея, который энтузиазм журналистов не разделял. Он поинтересовался, что будет после отъезда. После очередного взрыва мужчина зашёл в дом, напоследок сказав, что за три дня всё это не закончится.
После близкого прилёта журналисты продолжили уговаривать Лидию Алексеевну, но пожилая женщина даже не сдвинулась с места. Она говорила, что можно обратиться к главе, но ей напомнили, что могут и не вывезти.
«Ну нет, ну и бог с ними! Буду в подвале сидеть, пока не сдохну. Куда я на старости лет… с моей пенсией только уезжать», — причитала пенсионерка.
Затем она сказала, что из-за беседы только расстроилась.
«Чего вы… прямо я тут расстроилась с вами! А так-то ничего было, уже привыкли. Живая буду. И как я всё побросаю? На меня оставили соседи сколько. Там, наверху, и кабан, и собака, овчарка здоровая, и куры», — продолжила пожилая белгородка.
Также приехавшие в Новую Таволжанку гости застали и других местных жителей. Молодая женщина не могла уехать из-за домашних питомцев — трёх ротвейлеров. Один из псов прижался к земле из-за громкого взрыва. Женщина буквально тащила его к машине и успокаивала.