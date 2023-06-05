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Белгородцев запугивают очередными фейками об эвакуации

5 июня 2023, 08:17
Фото: 1MI
В Сети распространяют недостоверную информацию об эвакуациях в Грайворонском округе. Тем временем жителей подвергшихся атаке ДРГ приграничных сёл временно отселили. Ложные данные распространяет фейковый Telegram-канал местной администрации, сообщил глава муниципалитета Геннадий Бондарев.
Сюжет
Фейк

Грайворонцев снова пугают фейками. На этот раз — об эвакуациях. Среди людей на самом деле просто пытаются посеять панику, а делает это двойник Telegram-канала местной администрации.

У нашего официального паблика администрации Грайворонского городского округа есть двойник. Фейковый канал, который распространяет ложную информацию и пытается посеять панику среди грайворонцев.
Геннадий Бондарев, глава муниципалитета

Эвакуации населения нет. Жители сёл Козинка и Глотово и так временно отселены в пункты временного размещения. Ситуация напряжённая, но силовики и сотрудники администрации на месте.

Различные фейки клон распространял и ранее. В частности, в канале в ноябре писали, что в округе якобы организована «бесплатная раздача индивидуальных средств защиты и йодида калия» местным жителям «в связи с плановыми учениями ВС РФ». Эта информация не соответствовала действительности.

Более того, этот же канал писал, что Грайворонский округ якобы интегрируется с Харьковской областью.

Жителей белгородского приграничья озадачило объявление в Сети о выдаче йодида калия
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев#Фейк#Фейки#Эвакуации#Силовики#Администрация#СВО
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