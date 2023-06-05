Белгородцев запугивают очередными фейками об эвакуации

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Грайворонцев снова пугают фейками. На этот раз — об эвакуациях. Среди людей на самом деле просто пытаются посеять панику, а делает это двойник Telegram-канала местной администрации.
У нашего официального паблика администрации Грайворонского городского округа есть двойник. Фейковый канал, который распространяет ложную информацию и пытается посеять панику среди грайворонцев.
Геннадий Бондарев, глава муниципалитета
Эвакуации населения нет. Жители сёл Козинка и Глотово и так временно отселены в пункты временного размещения. Ситуация напряжённая, но силовики и сотрудники администрации на месте.
Различные фейки клон распространял и ранее. В частности, в канале в ноябре писали, что в округе якобы организована «бесплатная раздача индивидуальных средств защиты и йодида калия» местным жителям «в связи с плановыми учениями ВС РФ». Эта информация не соответствовала действительности.
Более того, этот же канал писал, что Грайворонский округ якобы интегрируется с Харьковской областью.